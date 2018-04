Michal (25) z Lupoče: Môj Izzy mi denne zachraňuje život

Na Slovensku žije 4-tisíc ľudí so zrakovým postihnutím. Len 5 percent využíva pomoc vodiaceho psa. Michalovi Sihelskému (25) z Lupoče pri Lučenci sa život od spolupráce s Izzym (5) zmenil a hlavne neporovnateľne zlepšil aj v rámci bezpečnosti.

Michal sa narodil s poruchou zraku a nepomohli mu ani operácie.

„Zrak som strácal postupne. Keď som mal asi 20 rokov, už som mal viac ako 70-percentné postihnutie. Chodil som s bielou slepeckou palicou, ale mal som stále problémy sa orientovať a aj trasa, ktorú som chodil mi trvala asi 45 minút. Dnes to vďaka vodiacemu psíkovi dokážem za 15 minút a hlavne bezpečne,“hovorí Michal.

Jeho psík musel najskôr prejsť špeciálnym výcvikom. „Najvhodnejšie sú na túto prácu labradory. Do jedného roka života je taký pes vždy u nejakého dobrovoľníka, ktorý ho učí základom,“vysvetľuje Katarína Kubišová z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy.

Izzy denne zachraňuje život svojmu pánovi. Foto: pem

Potom musí pes určený ako vodiaci a asistenčný absolvovať asi 8 mesačný kurz vo výcvikovej škole. „Musí sa naučiť 38 povelov, ktoré bude využívať v praxi so svojim novým nevidiacim majiteľom,“ objasňuje. Výcvik stojí približne 21 tisíc eur. Peniaze získavajú od štátu, z 2-percent daní a od sponzorov.

Michal má psíka Izzyho 3 roky a za ten čas nepozná žiadny problém. „Izzy mi denne zachraňuje život, pretože dokáže rozpoznať a upozorniť ma na všetky prekážky. Mohol som takto spadnúť aj do hlbokej jamy, ale vďaka Izzymu sa mi nič nestalo,“ povedal Michal.

Vďaka Izzymu sa mohol aj zamestnať a zaradiť sa plnohodnotne do spoločnosti. „Ľudia by mali vedieť, že keď idem po ulici so psíkom, nemali by ho bez môjho vedomia ohlasovať, ani hladkať, jednoducho nesmie byť vyrušovaný a rozptyľovaný. Každý vodiaci pes musí byť úplne sústredený na to, na čo bol vycvičený,“dodal Michal.