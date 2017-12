Sebavedomia má stále dosť! Expremiér Vladimír Mečiar rečnil v pondelok v bratislavskom kine Lumiére pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatného Slovenska. Zaspomínal si na neľahké rokovania, pričom ostrou kritikou nešetril nikoho. Nevyhli sa jej ani súčasní najvyšší ústavní činitelia.

Mečiar sa pustil do Fica aj do Kisku: Takéto slová od neho určite nečakali!

Vladimír Mečiar si pred plným publikom, v ponožkách s vlastnými iniciálami, zaspomínal na obdobie vzniku Slovenska. V prejave si zobral na paškál všetkých, s ktorými jeho rokovania v tom čase neprebiehali hladko. Menovite spomenul niekdajšiu americkú ministerku zahraničných vecí Madeleine Albrightovú či nemeckého kancelára Helmuta Kohla.

Za koncom vlastnej garnitúry vidí Mečiar jednoznačne exprezidenta Michala Kováča. „Mal záujem vládu rozložiť... Osobne ma o tom informoval Václav Klaus. Vydržali by sme, keby v tom bol Kováč sám. Ale pomáhala mu SIS a ďalšie inštitúcie,“ vyhlásil. Okrem Kováča expremiér v rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ kritizoval aj súčasného prezidenta.

Vladimír Mečiar Foto: Martin Domok

„Andrej Kiska je jeden veľký omyl. Ak by bola v tomto štáte troška väčšia náročnosť, dávno by odstúpil,“ domnieva sa Mečiar. Kiskovi vyčíta súkromné lety za štátne peniaze a daňovú kauzu. Bez náznaku sebakritiky sa zas Mečiar pozerá na vlastné pôsobenie vo funkcii.

„Úspešná slovenská cesta sa skončila koncom mojej vlády v roku 1998. Všetko, čo sa tu odvtedy deje, je len mocenská hra,“ skonštatoval s tým, že Robert Fico Slovensku škodí. Vstup do spoločnej vlády so Smerom však neľutuje. „Nemali sme na výber. Moje pôsobenie vo vláde bolo okrajové, Fico so Slotom rokovali vždy len vo dvojici, ja som za stolom takmer nikdy nebol,“ obhajoval sa Mečiar.