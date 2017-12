Matovič venoval Ficovi tvrdé slová. Veď si sa vlastne priznal!

Mali sme pravdu. Vyhlásil to líder OĽaNO Igor Matovič v reakcii na vyhlásenie premiéra Roberta Fica. Podľa neho dnes Fico priznal, že zavedenie poplatkov za vyšetrenia u lekára mimo ordinačných hodín by porušilo systém bezplatného zdravotníctva. Fico dnes uviedol, že je pripravený zrušiť tieto poplatky u lekárov. Podľa Matovičových slov tu vládne absolútny chaos.

"Dnes som čakal, že Robert Fico príde a povie, prepáčte, mali ste pravdu pri poplatkoch," povedal a uviedol, že Fico namiesto toho hovorí, že opozícia klame. "Preto on radšej poplatky zruší," povedal s tým, že zavedenie poplatkov za vyšetrenia mimo ordinačných hodín považuje za amorálny čin.

"Ustáli sme boj o charakter nášho zdravotníctva. Pri tomto nesystémovom a nesociálnom návrhu sme varovali ministra, že tento návrh bude mať veľmi neblahé dôsledky na pacientov," povedal poslanec NR SR Marek Krajčí s tým, že až vo štvrtok bol minister Tomáš Drucker ochotný uznať, že opozícia mala pravdu. "Náš boj za lepšie zdravotníctvo nevzdáme a budeme ponúkať konštruktívne riešenia," uviedol a vyzval premiéra, aby zachoval bezplatné zdravotníctvo.

Doplnkové ordinačné hodiny, ktoré schválil tento týždeň parlament, pravdepodobne nebudú. Pripustil to dnes na tlačovej konferencii premiér SR Robert Fico. "Napriek tomu, že táto diskusia má určité racio a ja som ju sledoval, musím s veľkým poľutovaním skonštatovať ako opozícia a bohužiaľ aj médiá klamú. Spustili ste spoločne s opozíciou tirádu o tom, že Smer a ďalší zavádzame nejaké opätovné poplatky. Smer-SD vždy poplatky v zdravotníctve odmietal a boli sme to my, ktorí principiálne odmietli tzv. Zajacove dvadsaťkorunáčky. Cez nás cesta nevedie k žiadnym poplatkom. A toto ani nie je poplatok, to je platba za konkrétny úkon, ktorý urobí lekár mimo riadnych ordinačných hodín," povedal premiér.

Na margo toho, že Fico nebude kandidovať na post prezidenta SR Matovič uviedol, že to je dôkaz blížiaceho sa konca Fica v politike.

