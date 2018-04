Majú redaktori v RTVS obmedzenia? Rezník to povedal naplno!

O RTVS sa v poslednej dobe hovorí najmä kvôli vzbure časti redaktorov. Tí dokonca spísali otvorený list verejnosti. Čo si o kritike myslí šéf verejnoprávneho telerozhlasu Jaroslav Rezník? Naozaj sa vedie v redakcii vojna?

Internú debatu vo vnútri verejnoprávneho média vôbec netreba prirovnávať k situácii, keď je potrebné "zakopať vojnovú sekeru". Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník sa na štvrtkovom rokovaní Rady RTVS týmito slovami vyjadril k aktuálnemu vývoju medializovaných polemík o situácii v tíme spravodajstva a publicistiky. "Je prirodzené, že pri personálnych výmenách dôjde k debatám o tom, ako sa nastaví organizácia práce do budúcnosti,“ skonštatoval šéf RTVS. Zdôraznil zároveň, že súčasné vedenie sekcie spravodajstva a publicistiky má plnú dôveru vedenia RTVS.

Zopakoval tiež, že interné debaty, nech prinášajú i výrazný názorový stret, by takými mali ostať. „Za mňa môžem povedať, že som presvedčený, že dôjde k tomu, aby sa interné problémy a interné diskusie v RTVS nešírili a neposúval sa ich význam na sociálnych sieťach, kde je prvotná informácia na konci dňa značne skreslená," uviedol. Podľa neho vedenie verejnoprávneho média intenzívne komunikuje s redaktormi a spravodajcami. "Ja som presvedčený, že tie stanoviská sa budú postupne zbližovať a spoločne nájdeme takú cestu, aby to spravodajstvo naďalej ostalo objektívne, vyvážené a dôveryhodné," povedal Rezník, ktorý naďalej chce vo vnútri RTVS presadzovať "otvorenú, kritickú diskusiu".

V RTVS momentálne proti sebe stoja dva tábory.

Touto cestou chce ísť i riaditeľ sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS Vahram Chuguryan. "Prostredie v spravodajstve je absolútne slobodné, čo napokon potvrdzujú aj všetci redaktori spravodajstva," uviedol na rokovaní rady. Súčasne zdôraznil, že jediným limitom je to, aby spravodajské a publicistické výstupy boli nestranné, objektívne a verejnoprávne. „Toto je jediné obmedzenie, žiadne iné nebude,“ vyhlásil. Začiatkom apríla 58 členov spravodajstva napísalo vedeniu RTVS otvorený list, v ktorom tvrdili, že zatiaľ pracujú slobodne, ale "v nepriateľskej atmosfére".







Manažmentu RTVS vyčítali neochotu akceptovať oponentný, kritický názor, naznačili tiež možné ovplyvňovanie spravodajstva. "Neveríme, že naši nadriadení sú schopní ochrániť redakciu pred silnými tlakmi z vonkajšieho prostredia," uviedli.

Reakciou bol otvorený list z polovice apríla, pod ktorý sa celkovo podpísalo 57 iných redaktorov a moderátorov. Uistili v ňom domáce a medzinárodné novinárske organizácie, že pracujú slobodne a bez nátlaku. "Nechceme vťahovať verejnosť do interných záležitostí, ktoré nesúvisia s ohrozením slobody slova. Ak by bola ohrozená naša sloboda, alebo ak by sme cítili pokusy o manipuláciu, boli by sme prví, ktorí by sa ozvali," uviedli v liste. Uistili, že vysielajú čestne, objektívne a ako inštitúcia verejnej služby. "Zároveň si vážime aj kritický, ale konštruktívny pohľad na skvalitnenie našej práce. A máme záujem o ňom v RTVS diskutovať," uviedli v liste.

