Lietame v medzinárodnom škandále. Odborník hovorí o zlyhaní bezpečnostných zložiek

Stojíme na pokraji medzinárodného škandálu? Do únosu bývalého vietnamského funkcionára Trinh Xuana Thanha, ktorý naštrbil nemecko-vietnamské vzťahy, má byť zapojené aj Slovensko. Podľa nemeckých orgánov mohol podnikateľ nedobrovoľne opustiť pôdu Európskej únie v našom vládnom špeciáli a s delegáciou, ktorá sa iba krátko predtým bavila na Bôriku s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom.

Bývalého vietnamského šéfa štátnej stavebnej spoločnosti v rodnej krajine odsúdili za korupciu na doživotie. Ten po takomto verdikte dlho neváhal a z Vietnamu ušiel. Útočisko chcel nájsť v Nemecku, kde žiadal o azyl. Vietnamci však zasa trvali na jeho vydaní. Celá vec ostro naštrbila vietnamsko-nemecké vzťahy a teraz hrozí, že vážne ohrozí aj tie vietnamskom-slovenské.

Podľa nemeckých orgánov mohlo mať v únose podnikateľa v lete 2017 vietnamskou tajnou službou prsty aj Slovensko. Práve u nás sa v čase, keď malo prísť k únosu, konalo vo vládnom hoteli Bôrik pracovné stretnutie vysokopostavených vietnamských a slovenských politikov. Zúčastnil sa na ňom aj vtedajší šéf nášho rezortu vnútra Robert Kaliňák a taktiež vietnamský minister verejnej bezpečnosti To Lam aj generál Hung, ktorý je označovaný za strojcu celého únosu.

Podnikateľa mali priviezť autom z Prahy do Bratislavy, odkiaľ mal odletieť naším vládnym špeciálom spoločne s vietnamskou delegáciou do Moskvy. Lietadlo im mal ponúknuť samotný rezort vnútra, teraz však dáva od celej veci ruky preč. Podľa nich nikto s menom Trinh Xuan Thanh na palube nebol a cítia sa byť zneužití. „Myslíme si, že takéto veci sa riešia iným, štandardným spôsobom. Ministerstvo vnútra SR od augusta minulého roku intenzívne spolupracuje s partnermi v Nemecku pri objasnení tejto záležitosti, pričom cestou medzinárodnej právnej pomoci poskytuje maximálnu súčinnosť,“ reagovali.

„V prípade, že sa potvrdia informácie nemeckých orgánov, budeme to vnímať ako prejav hrubej nekorektnosti zo strany partnera z Vietnamu, zneužitie našej pohostinnosti na iné ako priateľské vzťahy a naštrbenie doteraz dobre sa rozvíjajúcich bilaterálnych vzťahov medzi obidvoma krajinami,“uviedlo ministerstvo. Premiér Peter Pellegrini tvrdí, že je dôležité, aby sme akékoľvek takéto podozrenia vyvrátili. „Budem vyžadovať detailnú správu o celom tomto incidente,“povedal. Rezort vnútra podľa jeho slov celú vec preveruje.

Vietnamská vláda nechce o takomto postupe ani počuť. Podľa ich verzie prišiel bývalý vplyvný funkcionár do krajiny sám a prihlásil sa tamojším úradom. Teraz si odpykáva trest vo väzení.

Bezpečnostný analytik Jaroslav Naď: Takéto spravodajské operácie sa dejú

Odborník na oblasť bezpečnosti upozorňuje, že ak sa akcia udiala bez vedomia slovenskej strany, nasledovať by mali rázne kroky. „Minimum je predvolanie si veľvyslanca a stiahnutie nášho veľvyslanca z Vietnamu,“ tvrdí. Upozorňuje však, že ak sme o akcii skutočne nevedeli, došlo k veľkému zlyhaniu bezpečnostných zložiek, keď umožnili cez našu hranicu opustiť Schengenský priestor občanovi Vietnamu ako súčasti delegácie, ktorá u nás bola na oficiálnej návšteve. „Pred odletom našou vládnou letkou prechádzali cez VIP vstup, kde sa odovzdáva zoznam hostí, ktorí v lietadle pôjdu. Buď sme si neskontrolovali ten zoznam, alebo to, či sedí počet s počtom v zozname,“ hovorí Naď. Druhá možnosť je podľa neho to, že sme o celej veci vedeli a spolupracovali na nej. „Takéto spravodajské operácie sa dejú. To, že sa stalo Slovensko súčasťou tejto hry, na našu krajinu naozaj nevrhá dobré svetlo,“ upozorňuje Naď.