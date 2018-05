LGBTI komunita má jasno v tom, ktoré dve strany by volila: KTO ich zaujal najviac? Medzi ľuďmi hlásiacimi sa na Slovensku k LGBTI komunite sú zatiaľ iba dve politické strany, ktoré by od nich získali výraznejší počet hlasov vo voľbách.

Vedia, koho chcú voliť! Medzi ľuďmi hlásiacimi sa na Slovensku k LGBTI komunite sú zatiaľ iba dve politické strany, ktoré by od nich získali výraznejší počet hlasov vo voľbách. Vyplýva to z online prieskumu Iniciatívy Inakosť, do ktorého sa v druhej polovici roka 2017 zapojilo 2088 LGBTI ľudí.

"Kým liberálov by volilo 23 percent respondentov v tomto prieskume, Progresívnemu Slovensku by dalo svoj hlas 11,6 percenta opýtaných. Ostatné strany boli proporčne zastúpené na veľmi nízkej percentuálnej úrovni," uvádza prieskum, ktorý iniciatíva v stredu prezentovala na tlačovej konferencii. "Až 42,2 percenta opýtaných sa domnieva, že je veľmi dôležité dať hlas tej politickej strane, ktorá podporuje práva LGBTI ľudí, že je to čiastočne dôležité, si myslí až 29,2 percenta respondentov. 71,4 percenta opýtaných zvažuje, komu dať svoj hlas tak, aby to zároveň nebolo v rozpore s ich identitou LGBTI človeka," priblížil zistenia prieskumu výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko. Ako dodal, najväčšia skupina respondentov (až 52,9 percenta) ešte nevie koho voliť, alebo voliť nepôjde. Prieskum sa zameral aj na povedomie o právach, otázky diskriminácie či názory na potrebné opatrenia v legislatívnej oblasti. Za najvýznamnejšiu prioritu v rámci podporovaných návrhov legislatívnych opatrení považujú LGBTI ľudia na Slovensku zákonom uznané životné (registrované) partnerstvá pre páry rovnakého pohlavia. Podporu má u 96,8 percenta respondentov a respondentiek. Možnosť uzavrieť manželstvo podporuje 88,6 percenta opýtaných. Ďalším návrhom legislatívneho opatrenia s výraznou podporou LGBTI komunity je možnosť adopcie detí pre páry rovnakého pohlavia (podpora 83,7 percenta respondentov). Za najzávažnejší problém LGBTI ľudí na Slovensku považujú respondenti (81,9 percenta opýtaných) predsudky, stereotypy, nepochopenie a ignoranciu LGBTI ľudí. Ide o postoj spoločnosti, štátnych inštitúcií a ľudí v ich okolí, ktorý sa ich dotýka. Druhým najčastejšie spomínaným problémom (66,7 percenta vyjadrení) je najmä nedostatok všeobecnej rovnosti, akceptácie a chýbajúcich zákonných práv. Takmer 53 percent opýtaných považuje za najzávažnejší problém stigmu, nadávky, šikanu v škole. Pri otázke, aké prejavy vo vzťahu k LGBTI ľuďom považujú respondenti za rozšírené na Slovensku, takmer štvrtina opýtaných (79 percent) uviedla, že ide najmä o príležitostné žarty o LGBTI ľuďoch. Vyjadrenia nenávisti a averzie na Slovensku voči LGBTI ľuďom považuje za rozšírené 75 percent respondentov. V zatiaľ najväčšom prieskume svojho druhu na Slovensku sa zúčastnilo najviac respondentov a respondentiek vo vekovej kategórii od 18 – 34 rokov, z krajov má v odpovediach najväčšie zastúpenie Bratislavský kraj s podielom až 43,9 percenta, ostatné kraje sú proporčne zastúpené približne rovnako (6 - 9 percent). Z hľadiska sexuálnej orientácie najväčšie zastúpenie mali gejovia, a to 58,1 percenta (1214), ďalej to bolo 21,2 percent (443) bisexuálnych ľudí a 17,6 percenta (367) lesieb. Prieskumu sa zúčastnilo tiež 173 transrodových ľudí. Výsledky prieskumu sú na stránke inakost.sk. Prieskum bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Prečítajte si viac: Most-Híd už vie, čo urobí s Ondrejcsákom. Táto téma je pre nich UZATVORENÁ!

Autori: TASR , dom