Krvavé jatky v Hurbanove: Po streľbe zomreli dvaja ľudia

Hádka v hurbanovskom bare mala krvavú dohru. Poľovník Ján, ktorého mali vykázať z podniku pre opitosť, sa neskôr vrátil, priniesol si z domu zbrane a začal strieľať. Čašníčku Nikolu (21) iba zranil, jej 29-ročného priateľa Dávida však zabil. Ján potom obrátil zbraň proti sebe.

Úradoval alkohol. Za nešťastie v Hurbanove je zodpovedný 61-ročný poľovník, Ján z obce Vík. Pod vplyvom alkoholu v miestnej herni vyvádzal, preto ho majiteľ vykázal von. Políciu však neprivolali. Podgurážený sa presunul do iného baru, kde si dal ďalšie dva poháre vína a taxíkom išiel domov. Pred odchodom povedal, že sa ešte vráti. Podľa polície, muž išiel následne domov, kde mal v legálnej držbe 6 zbraní, so sebou si zobral dve. Opitý nasadol do auta, v tretine cesty autom vyletel do poľa, vozidlo poškodil. Pešo potom prešiel takmer 3 km do prvej herne, z ktorej ho vyhodili.

Prvá fotka z miesta činu Foto: Polícia SR

Páchateľ začal strieľať po čašníčke, načo si ju zastal jej 29-ročný priateľ, Dávid. Toho mal najprv postreliť dlhou zbraňou do nohy a následne krátkou zbraňou do hlavy, na čo mladý muž zomrel. O zastrelenom Dávidovi, kamaráti hovoria iba v dobrom, a nikto nechápe čo sa dialo, pred streľbou. Svedkovia tvrdia, že páchateľ si po tom strelil do hlavy a zomrel. Čašníčka, Nikola je v nemocnici v kritickom, ale stabilizovanom stave.

Pred obcou zišiel z cesty a do baru prišiel pešo. Hneď po príchode pravdepodobne zbraňou ohrozoval 21-ročnú čašníčku, pričom ju postrelil. Na jej obranu sa postavil jej 29-ročný priateľ, ktorého strieľajúci zákazník postrelil dlhou zbraňou do nohy a potom mu druhou krátkou zbraňou spôsobil smrteľné zranenia hlavy," povedala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.

Zranenú previezli do Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB), "V súčasnosti je jej stav stabilizovaný a je mimo ohrozenia života. Nebola operovaná," povedala Kliská.

Poľovník dievča postrelil do ľavej časti trupu. Strela našťastie nezasiahla žiaden dôležitý orgán. Po streľbe bola Nikola pri vedomí. Rodina už prišla za ňou do nemocnice. S Dávidom boli spolu 3 roky , plánovali spoločnú budúcnosť.

Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy a obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. "Na mieste činu doteraz prebiehajú neodkladné procesné úkony," dodala nitrianska krajská policajná hovorkyňa.

Podľa suseda útočníka, to bol dobrý chlap, ktorý nezvykol piť, bola s ním sranda, bol úplne normálny. Problémy nastali pred rokom keď mu zomrela manželka, ťažko to znášal, veľa o nej hovoril. O svojej manželke a ako mu veľmi chyba, hovoril aj v bare, z ktorého odišiel domov pre zbrane. Zostali po ňom dvaja synovia.