Súhra farieb. Náhoda zariadila, aby sa návšteva nigérijského veľvyslanca v Buckinghamskom paláci stala neopakovateľnou. Môže za to oblečenie britskej kráľovnej Alžbety II., ktoré na jej prekvapenie bolo v rovnakej farbe ako tradičné oblečenie návštevníkov. Ide o módne faux pas?

Kráľovná Alžbeta II. v prekvapivom oblečení mohla spôsobiť faux pas. Čo na to módna stylistka?

Fotografia veľvyslanca Nigérie Georgea Adesola Oguntadeho a jeho manželky Modupeoly Adewemimo s britskou panovníčkou zaujala verejnosť. Milá náhoda však má aj svojich neprajníkov. Ozývajú sa totiž hlasy, že ide o obrovský prehrešok kráľovnej.

Foto: getty images

Módna stylistka Andrea Ziegler kritizuje množstvo vzorov. Podľa nej mohla kráľovná zvoliť jednofarebné šaty. O módne faux pas však nejde. „Možno ak by išlo o inú osobu. Britská kráľovná si môže dovoliť viac ako ktokoľvek,“ myslí si Ziegler. Podľa nej sú osobnosti, u ktorých neprekáža ani takáto situácia. Keby sa to však stalo princeznej Kate, už by mala kritickejší pohľad.