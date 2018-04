Vládna trojka Smer-SD, SNS a Most-Híd prisľúbila, že porastie nielen minimálna mzda, ale taktiež platy vo verejnom sektore a razantne vyššiu sumu by si mali na výplatných páskach nájsť v horizonte dvoch rokov taktiež učitelia a zdravotné sestry.

Koalícia sľubuje vyššie platy. Analytik odkazuje: Robia to kvôli TOMUTO

Po stredajšom stretnutí koalície to oznámil šéf vládnej strany Smer-SD Robert Fico (53) s tým, že sa má zvýšiť aj zamestnanosť.

„Chceme zvyšovať minimálnu mzdu. Chceme prísť s našimi návrhmi medzi sociálnych partnerov a nájsť dohodu s tým, že by sme privítali dvojročnú zmluvu. Teda urobiť dohodu, ktorá by garantovala, že v roku 2019 a 2020 na základe sociálneho dialógu bude presne dohodnuté, ako budú rásť mzdy vo verejnom sektore, ako bude rásť minimálna mzda a ako si ľudia polepšia,“ vyhlásil Fico.

Ján Baránek Foto: Matej Kalina

Pravdou je, že zatiaľ čo Fico a spol. sľubujú nárast miezd, preferencie ich strán po posledných politických turbulenciách klesajú. Podľa marcových údajov by súčasná koalícia už nemala v parlamente väčšinu. Smer-SD má podporu iba okolo 20 percent voličov. Politický analytik Ján Baránek nevylučuje, že sľuby koaličnej trojky súvisia práve s prepadom preferencií.







„Keď si pozrieme na celospoločenský kontext, tak je to snaha o prilákanie si voliča a upokojenie situácie medzi voličmi,“hovorí. Podľa neho sa na Slovensku zo zvyšovania platov stal nástroj politického boja. Na časť voličov to však zapôsobiť môže. „Ten proces však musí byť rýchly,“upozorňuje s tým, že horizont do roku 2020, ktorý si koalícia vytýčila, môže byť preto problémom.