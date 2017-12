V piatok večer doma nesedel, namiesto toho si to namieril medzi mladých. Prezident Andrej Kiska sa objavil na stužkovej slávnosti gymnazistov z Prešova. Na mladých maturantov vyrukoval s veľkou prosbou.

Kiska to poriadne rozbalil. Zábava so stredoškolákmi!

Piatkový program v spoločnosti mladých. Obdobie stužkových slávností je momentálne ešte stále v plnom prúde. Napriek tomu, že väčšinou si tieto večery užívajú študenti spoločne s učiteľmi a rodičmi, tentokrát mali maturanti z prešovského gymnázia na ulici Konštantínova hosťa, ktorým sa nemôže pochváliť hocikto. Na ich stužkovú si to namieril prezident Andrej Kiska.

Kiska si v Mexiku užíva. Tequila pred obedom!

Ten mladým ľuďom v ich veľký večer rozdával nielen múdrosti, ale mal na nich aj veľkú prosbu. „V mojom veku si to už môžem dovoliť povedať, všetkým maturantom sa končí jedno z najkrajších období života,“ skonštatoval prezident.

Neuveríte, čo doma stvára Jozef Mikloško. K tomuto ho vyhecoval Mikuláš!

„Práve na strednej škole vznikajú najpevnejšie priateľstvá, ktoré nás sprevádzajú po celý život. Hovorím to na svojich prednáškach všetkým študentom a povedal som to aj maturantom v Prešove. Budete to vy, kto bude o 10, 20 rokov riadiť našu krajinu. Vy budete určovať, ako sa nám tu bude žiť,“ odkázal maturantom. „Onedlho sa rozpŕchnete do sveta nazbierať ďalšie vedomosti a skúsenosti. Prosím, nezabudnite sa vrátiť a pomôžte našej krajine, aby sa tu všetkým žilo lepšie,“ poprosil mladých ľudí prezident.

Rezort školstva rozdáva miliónové dotácie. Sem poputujú!

„Pani triedna učiteľka Erešová mi povedala, že ste boli mimoriadny ročník a je medzi vami veľa talentov: Vilo, Beata, Petra, Jana, Dávid, Igor, či mnohí ďalší. Verím, že nielen celej vašej triede, ale všetkým maturantom sa splnia sny, ktoré máte. Verím, že budete žiť šťastný život. To vám zo srdca prajem,“ odkázal na záver.