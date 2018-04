Kiska skritizoval nomináciu Sakovej. Pellegrinimu narovinu odkázal, čo ho teraz čaká

Novou ministerkou vnútra sa má stať doterajšia štátna tajomníčka Denisa Saková. Potom čo sa na jej nominácii dohodla strana Smer-SD, sociálni demokrati oficiálne informovali koaličných partnerov aj prezidenta Andreja Kisku. Ten sa so Sakovou stretol, ale to, že výber padol práve na ňu, však podrobil ostrej kritike.

Prezident Andrej Kiska si Denisu Sakovú pozval k sebe do paláca.

Prezidenta Andreja Kisku šéf vlády Peter Pellegrini informoval oficiálne o Sakovej nominácií dnes. Prezident si kandidátku na ministerské kreslo ihneď zavolal aj k sebe do paláca. „S pánom prezidentom sme mali veľmi konštruktívnu debatu, bola to zároveň veľmi náročná debata. Pán prezident sa so mnou rozprával veľmi korektne,“povedala po stretnutí Saková.

Hlava štátu však so Sakovej nomináciou veľmi spokojná nie je. „Povedal som to pánovi premiérovi a hovorím to verejne: ako prezident nemám právomoc nevymenovať individuálneho člena vlády, ale nomináciu dlhoročnej štátnej tajomníčky z Kaliňákovej éry považujem za premrhanú príležitosť,“ tvrdí Kiska.







„Po množstve nakopených a nevysvetlených podozrení z prepojenia mafie na najvyššie politické kruhy považujem za neprijateľné ignorovať požiadavky ľudí na reformy v rezorte vnútra a v polícii. Vrátane zásadných a presvedčivých personálnych zmien,“ dodáva.

Podľa prezidenta vládna väčšina stále nepochopila, čo sa na Slovensku po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej skutočne stalo. „Nepochopila, že sa úplne rozsypala aj tak mizerná dôvera ľudí v záujem a schopnosť nášho štátu zaistiť im ochranu a spravodlivosť. Nechce rozumieť, že prinavrátenie tejto dôvery potrebujeme všetci, bez ohľadu na politické zaradenie,“ vyhlásil prezident. Vláda ani touto nomináciou podľa jeho slov nedokázala vyslať presvedčivý signál, že so snahou zabojovať o dôveru verejnosti to myslí vážne.

„Ťažká úloha, za ktorú je vláda pána Pellegriniho plne zodpovedná - upokojiť situáciu a vrátiť dôveru ľudí v štát - sa teraz stáva ešte ťažšou. Zmeny zákonov nebudú stačiť. Ľudia čakajú jasný signál, ktorý by ukázal ochotu zmeniť štýl vládnutia. Aktuálnu nomináciu na ministerku vnútra za takýto signál nepovažujem,“ ukončil Kiska.

Denisu Sakovú by mal prezident do funkcie vymenovať už vo štvrtok.