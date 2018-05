Kiska už do paláca viac ísť nechce. Možnosti, ktoré sa mu otvárajú, však stoja za to

Prezident Andrej Kiska oznámil, že v blížiacich sa prezidentských voľbách sa opätovne o najvyššiu ústavnú funkciu uchádzať nebude. Politike však ešte na rozlúčku nemáva a politický zápas, ktorý začal v roku 2014, nepovažuje za skončený. Teraz chce premýšľať o tom, ako najlepšie využije autoritu a aj dôveru časti verejnosti, ktorou disponuje. Dal tak voľný priechod úvahám o tom, kam si to chce z paláca namieriť. Analytici však veľa možností pre neho nevidia.

Andrej Kiska v apríli minulého roka jasne povedal, že do straníckej politiky vstúpiť nechce. „Nebudem zakladať politickú stranu. Nebudem kandidovať do parlamentu. A pravdaže tým ani neuvažujem o funkcii premiéra,“ tvrdil ešte pred rokom Kiska. S rozhodnutím, či bude opäť kandidovať v prezidentských voľbách, prišiel až v utorok. O palác nemá záujem a jedným dychom však zároveň dodal, že Slovensko potrebuje zásadnú zmenu štýlu vládnutia a on sám cíti osobnú zodpovednosť za to, aby takejto zmene pomohol.

„Aby som aj po konci môjho pôsobenia v úrade prezidenta v budúcom roku prispel k začiatku novej politickej éry na Slovensku. Aby som pomohol spojiť tých, ktorí sú nielen ochotní, ale aj schopní vládnuť zodpovedne a slušne,“ povedal Kiska, ktorý chce viac prezradiť po jesenných komunálnych voľbách. Ihneď sa vyrojili otázky o tom, čo vlastne úradujúci prezident chystá a aké má ďalšie politické ambície. Odborníci sa zhodujú v tom, že do komunálnej politiky si to zrejme z postu prezidenta nenamieri a najčastejšie sa skloňujú dva možné scenáre.

Vstúpi do strany alebo si založí vlastnú

Tomáš Koziak, politológ

„Veľa možností nemá. Pokiaľ chce ostať v politike, bez ohľadu na to, či to vylúčil, alebo nie, tak môže fungovať len v rámci tých politických mantinelov, ktoré u nás sú, a to je v rámci politickej strany. Buď ju založí, alebo do nejakej vstúpi. Pochybujem, že by vstúpil do nejakej zavedenej alebo dlhšie existujúcej politickej strany. S jeho politickým výtlakom by musel dostať veľmi významné miesto na kandidátke a v štruktúrach strany a neviem, či by na to tieto politické strany boli pripravené. Reálnejšie to je v prípade nový subjektov.

Ján Baránek, politický analytik

„Možno založí politickú stranu. Mohol by aj vstúpiť do nejakej už existujúcej. Viac tých možností nie je. Predpokladám, že by to mohlo byť Progresívne Slovensko, ktoré je ľavicovo liberálne, čo mi viac sedí na Kisku. Ale na to je príliš skoro. Kiska má podporu, ale má ju ako prezident, nedá sa predpokladať, že taká istá podpora by bola aj pre tú stranu.“

Vyjadrí podporu politickému subjektu

Marcel Martinkovič, politológ

„Myslím si, že tým svojím vyjadrením nedáva veľký priestor na to, žeby sa priamo angažoval. Skôr predpokladám, že by vyslovil nejakú mieru podpory pre nejakých politických aktérov. Ale keďže už v minulosti vylúčil nejakú politickú angažovanosť v parlamentných voľbách, neviem si teraz predstaviť, že by to zásadne revidoval bez toho, aby ho to politicky poškodilo.“

Jozef Lenč, politológ

„Najpravdepodobnejšia možnosť je, že bude chcieť byť akýmsi mediátorom alebo politickým guru subjektov, ktoré by mali byť iné, ako sú momentálne v koalíciu či opozícii, a že bude ako mediátor vystupovať tak, že sa pokúsi spojiť tie sily, aby boli alternatívou aj voči koalícii, aj veľkej časti súčasnej opozície. Spolu, Progresívne Slovensko, niektorí mladí ľudia z iniciatívy Za slušné Slovensko a iní.“

