Kauza únosu vietnamského funkcionára pokračuje. Pellegriniho razantný krok!

Tvrdý prístup premiéra Petra Pellegriniho! Slovensko si podľa jeho predvolá vietnamského veľvyslanca, aby vysvetlil medializované podozrenia týkajúce sa únosu vietnamského občana Trinha Xuana Thanha z Nemecka. Podľa zistení Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) totiž Slovensko poskytlo vietnamskej delegácii slovenský špeciál a sú podozrenia, že Trinh Xuan Thanh bol unesený práve slovenským špeciálom, ktorý Vietnamci použili na cestu do Moskvy.

Ako povedal premiér Peter Pellegrini počas svojej dnešnej cesty do Berlína, nemá informácie o tom, že sa na palube nachádzal občan s týmto menom. Napriek tomu sa so štátnym tajomníkom rezortu diplomacie Ivanom Korčokom dohodol, že si slovensko predvolá vietnamského ambasádora, aby vietnamská strana oficiálne vysvetlila okolnosti prípadu. Ako predseda vlády odmietol, že by sa Slovensko akýmkoľvek spôsobom na únose podieľalo. „Jediné, čo môže vyšetrovanie ukázať je, že bola zneužitá pohostinnosť a servis Slovenska. Nejakým spôsobom sa na palubu dostať mohol, ale zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že to tak bolo,“ povedal premiér s tým, že sa plánuje obrátiť aj na tajné služby.

Cez víkend nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnil informácie, ktoré môžu pre Slovensko znamenať medzinárodný škandál. Nemci sa pýtajú, či Slovensko pomáhalo vietnamskej tajnej službe pri únose vietnamského funkcionára Trinh Xuan Thanha z Nemecka do Vietnamu v júni minulého roka. Denník informuje, že s podozrivými vietnamskými únoscami sa na Slovensku stretol aj vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák. Nemci sa pýtajú, či Slováci pomáhali Vietnamcom v záverečnej fáze únosu, keď bolo treba prepraviť uneseného z Európy do Vietnamu. Tri dni po únose 26. júla 2017 odcestovalo niekoľko podozrivých prenajatým autom z Prahy. Podľa údajov GPS stálo auto zaparkované pri bratislavskom hoteli Bôrik. Hotel podlieha správe slovenskej vlády. A v deň, keď tam podozriví parkovali, sa na Bôriku konalo pracovné stretnutie vysokopostavených vietnamských a slovenských politikov. Na stretnutí sa zúčastnil aj vietnamský minister verejnej bezpečnosti To Lam, ako aj generál Hung, hlavný podozrivý a údajný vodca únosu.







Ministerstvo vnútra v reakcii na zistenia priznalo, že Vietnamcom poskytlo vládny špeciál na cestu z Prahy do Bratislavy a potom do Moskvy. Rezort tiež vyjadril znepokojenie nad tým, že návšteva ministra pre vnútornú bezpečnosť Vietnamu To Lama mohla byť zneužitá na iné ako pracovné a priateľské stretnutie. „Máme za to, že takéto veci sa riešia iným, štandardným spôsobom. Ministerstvo vnútra SR od augusta minulého roku intenzívne spolupracuje s partnermi v Nemecku pri objasnení tejto záležitosti, pričom cestou medzinárodnej právnej pomoci poskytuje maximálnu súčinnosť. V prípade, že sa potvrdia informácie nemeckých orgánov, budeme to vnímať ako prejav hrubej nekorektnosti zo strany partnera z Vietnamu, zneužitie našej pohostinnosti na iné ako priateľské vzťahy a naštrbenie doteraz dobre sa rozvíjajúcich bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami," dodal rezort.

Trinh Xuan Thanh bol predsedom predstavenstva a predsedom štátnej stavebnej spoločnosti. Odsúdili ho za korupciu dvakrát na doživotie. Uniesli ho 23. júna 2017 a politickí analytici sa domnievajú, že za únosom bol výsledok boja o moc v Komunistickej strane Vietnamu. Za hlavného podozrivého a vodcu únosu sa považuje generál Hung. Trinh utiekol cez Laos a Thajsko do Turecka. V auguste 2016 prišiel do Nemecka s diplomatickým pasom, kde požiadal o azyl. Vietnamská polícia niekoľkokrát vyzvala nemecké úrady, aby ho vydali do Vietnamu. Podľa tvrdenia nemeckého prokurátora ho napokon z Berlína uniesla vietnamská tajná služba.