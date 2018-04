Kauza Vadalovcov má ŠOKUJÚCU dohru! Antonino súhlasil s vydaním do Talianska!

Podnikateľ Antonino V. súhlasí so svojim vydaním do Talianska. Potvrdil to v piatkovom výsluchu, ktorý realizovala prokurátorka košickej krajskej prokuratúry. Médiá o tom informoval hovorca prokuratúry Milan Filičko.

Kauza Vadalovcov má ŠOKUJÚCU dohru! Antonino súhlasil s vydaním do Talianska!

"Prokurátorka v zákonnej lehote desiatich dní rozhodne o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu. Po jej rozhodnutí, o ktorom budeme informovať, bude mať polícia desať dní na to, aby odovzdanie vyžiadanej osoby zrealizovala," uviedol Filičko. V Taliansku je Antonino V. trestne stíhaný za drogovú činnosť a súd v Benátkach na neho vydal európsky zatýkací rozkaz. Proti rozhodnutiu o vydávacej väzbe taliansky podnikateľ žijúci na východnom Slovensku sťažnosť nepodal.



Kaliňák sa zastáva novej ministerky vnútra Sakovej: Hocikoho na jej mieste by čakal mediálny lynč! Antonina V. zadržala slovenská polícia 13. marca, pôvodne skončil v tzv. predbežnej väzbe. V krajine pôvodu je stíhaný za trestné činy nezákonného obchodovania s narkotikami a psychotropnými látkami a za účasť na trestnom zoskupení za účelom nezákonného obchodovania s drogami. Podľa obvinenia sa spolčil s inými osobami za účelom nepretržitého páchania trestnej činnosti spočívajúcej v dovoze veľkého množstva kokaínu z Južnej Ameriky. Európsky zatýkací rozkaz bol rozšírený o ďalší skutok spočívajúci v páchaní trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. O aktivitách a kontaktoch talianskeho podnikateľa na Slovensku písal okrem iného pred svojou násilnou smrťou investigatívny novinár Ján Kuciak.

Autori: TASR , dom