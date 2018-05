Hrnko si našiel v schránke nemilý darček. Doslova mu vyrazil dych!

Politici čelia nielen verejnému tlaku, ale často aj urážkam. To, čo si však našiel podpredseda národniarov Anton Hrnko v poštovej schránke, ho poriadne naštvalo. Neuveríte, o čo išlo!

Poslanec a podpredseda SNS Anton Hrnko čelí obrovskej kritike. Najprv inicioval odvolanie poslankyne Petry Krištúfovej (SME Rodina) z osobitného výboru pre kontrolu vojenského spravodajstva, najnovšie zaútočil aj na odbornosť štátneho tajomníka minsterstva obrany Róberta Ondrejcsáka (Most-Híd). Ten sa v rozhovore pre denník SME priznal, že sa s vedením rezortu, ktorý spadá pod národniarov, dostal do viacerých konfliktov. SNS následne žiadala jeho odvolanie. Aj tu Hrnko zohral významnú úlohu. Možno aj to boli dôvody, prečo mu v poštovej schránke pristálo nemilé prekvapenie. List, ktorý poslancovi dvihol tlak na dvesto.







Pisateľ v ňom národniara obvinil, že "zahlasoval za vládu korupcie a mafie. Tej korupcie, ktorá zabila novinára." Rovnako sa v ňom naváža do Hrnkových oblekov. "Potrebuje 6 oblekov poriadne drahých, lebo ich vraj zoderie, preto mu majú pridať na plate." V liste zaznela aj nepriama vyhrážka: "Nemajte strach, ani my nedochádzame a sledujeme Vás a evidujeme Vaše činy a dočkáte sa za ne aj odmeny."

Hrnkovi v schránke pristálo nemilé prekvapenie Foto: facebook



Po prečítaní tohto textu v poslancovi vzkypela žlč a neprajníkovi poslal dlhý odkaz, ktorý napísal na facebook. "Podliakov a slaboduchých politických agitátorov je vždy dosť. Nejakí podlí zbabelci si dovolili hodiť mi do schránky nasledujúci pamflet. Ako všetci tí bojovníci za "slušné Slovensko", aj títo vykrikujú len z anonymného davu a ich hlavnou metódou je podlá lož a sprosté ohováranie," začal poriadne zostra Hrnko.



Následne sa však rozčertil ešte viac! "To, že sa snažím slušne obliekať, je moja osobná vec a platím si to zo svojho. Vy, ako podlí treťosektoroví aktivisti ste poslední, čo môžete niekoho obviňovať, že berie nezaslúžené peniaze. Ten judášsky groš, čo dostávate za to, že zapredávate Slovensko a pod markou slušnosti by ste tu chceli zaviesť protiprirodzené vzťahy, zhúliť našu mládež drogami a nakomandovať tu neprispôsobivých cudzincov, je tak smradľavý, že sa ani neodvažujete naznačiť, z ktorej diery ste vyliezli," naložil neznámemu strojcovi listu.

