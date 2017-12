Harabinov syn sa dočkal vysnívaného fleku. Slová jeho otca hovoria za všetko!

Ďalší Harabin v sudcovskom talári. V rodine bývalého ministra spravodlivosti a v súčasnosti sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina (60) mali včera dôvod na oslavu. Prezident Andrej Kiska v paláci slávnostne vymenoval 40 nových sudcov, medzi nimi aj syna exministra spravodlivosti Branislava Harabina (31).

Hlava štátu včera vložila do rúk Branislava Harabina menovací dekrét a dala tak bodku za jeho cestou do talára. Do funkcie sudcu zvolili Harabina juniora ešte 30. októbra 2017. Vyšlo to však až na štvrtý raz, keď za neho zodvihlo ruku trinásť členov Súdnej rady, zdržal sa jeden člen. Branislav bude pôsobiť na Okresnom súde Bratislava I, ktorý patrí k najvyťaženejším súdom v hlavnom meste.

„Pozitívny dojem na mňa urobilo právo už v detstve, keďže môj otec je sudca,“ vysvetľoval koncom októbra. Z profesijného posunu svojho syna sa teší aj jeho otec. „Často som pracoval aj doma, zaujímal sa o to, čo robím, šiel na právo, lebo sa mu to páčilo,“ porozprával. Mnohé otázky vraj otec so synom riešia aj dnes.

Harabin mladší si prebral dekrét od prezidenta Kisku. Foto: Július Dubravay

„Dával som mu dokonca moje rozhodnutia na pripomienkovanie,“ dodal Štefan Harabin. Na včerajšom slávnostnom akte v prezidentskom paláci však nebol. Branislavovi robila spoločnosť manželka Petra. Prezident Kiska mladým sudcom včera prízvukoval, že očakáva od nich zákonné, spravodlivé, čitateľné, zrozumiteľné a v rovnakej alebo podobnej situácii aj predvídateľné rozhodnutia.

Práve na Kiskovu adresu sa nešetrne vyjadril Štefan Harabin, keď ho označil za daňového podvodníka. Podľa jeho syna Branislava si však každý môže povedať svoj názor, ak ho vie podložiť argumentmi. „Ak niekto s vysloveným názorom nesúhlasí, sú tu kompetentné orgány a tie nech to riešia,“ povedal čerstvo vymenovaný sudca.

Čím sa stihol Harabin junior zviditeľniť?

Vyštudoval právo na Trnavskej univerzite. Denník Plus JEDEN DEŇ ho v čase, keď jeho otec zastával post ministra spravodlivosti, prichytil, ako sa vozí na jeho služobnom aute. Medializovaný bol aj v súvislosti s kúpou lukratívnych pozemkov v hlavnom meste.