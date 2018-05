HLASUJTE Kiska má dnes deň D. Chceli by ste ho za prezidenta aj naďalej?

Zabojuje znova o palác? Úradujúcemu prezidentovi Andrejovi Kiskovi sa jeho funkčné obdobie pomaly ale isto blíži ku koncu. Prezidentské voľby sú na programe už na jar budúceho roka. To, či sa v nich bude uchádzať opäť o priazeň voličov má Kiska oznámiť už dnes. Chceli by ste, aby ostal v paláci aj ďalšie funkčné obdobie?

Napriek tomu, že prezidentské voľby sa nezadržateľne blížia, Andrej Kiska do tejto chvíle neoznámil, či bude opätovne kandidovať. Mal by tak urobiť už v najbližších hodinách. Chceli by ho však Slováci v prezidentskom paláci aj na ďalších päť rokov. HLASUJTE

Anketa Chceli by ste, aby Andrej Kiska kandidoval v prezidentských voľbách 2019? áno, je to dobrý prezident 24%

je mi to jedno, nech je v paláci, kto chce 1%

nie, neviem sa dočkať kedy skončí 75% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný



Prezidentov hovorca Roman Krpelan včera avizoval, že pred Kiskom je deň D. „Prezident Andrej Kiska povie, čo ďalej. Bude o čom písať, bude o čom hovoriť. Ak by to bolo také jednoduché, dávno by povedal. Nebolo a nebude,“uviedol. Prezidentská kancelária ráno oznámila, že Kiska dnes o 13:00 hod. oznámi svoje rozhodnutie v súvislosti s prezidentskými voľbami v roku 2019.









Šéf strany Smer-SD Robert Fico na včerajšej tlačovke vyhlásil, že Kiska si dnešný deň vybral účelovo, aby prekryl zasadnutie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý bude dnes o 12:30 prerokúvať správu o hospodárení firmy KTAG z rokov 2013 – 2014. Fico tvrdí, že údaje v nej uvedené sú mimoriadne závažné a diskvalifikujú ho na výkon funkcie. Podľa neho, ak sa údaje v správe potvrdia, Kiska nemá inú možnosť iba odstúpiť z funkcie.

