Flašik predal chalupu. Ale čo urobil so zvieratami? Niektoré zjedol a zvyšné...

Definitívna bodka za minulosťou. Podnikateľ Fedor Flašík žije rok po rozvode s europoslankyňou Monikou Beňovou nový život. Za starým sa rozhodol urobiť už navždy hrubú čiaru. Najnovšie sa zbavil nehnuteľnosti, ktorú obidvaja s Monikou tak milovali. Žiaľ nad stratou obľúbeného miesta zahojili státisíce eur, ktoré mu za predaj pristáli na účte.

Fedor Flašík a Monika Beňová šokovali Slovensko začiatkom minulého roka, keď ohlásili rozchod. Nasledoval rozvod a sťahovanie zo spoločného domu. Flašíkovci spolu žili takmer 20 rokov, z toho svoji boli 11 rokov. Dnes má každý z nich vlastný život. Beňová trávi čas striedavo v Bruseli a v dome v bratislavskej Vrakuni, ktorý jej po rozvode ostal. Podnikateľ si zasa zariadil svoj starý byt v Starom Meste, v ktorom mu spoločnosť robí jeho pes Pedro.

Fedor Flašík predal chalupu. Foto: archív



Majetok, ktorý nadobudli Flašíkovci spoločne, si bývalí manželia zatiaľ oficiálne nepodelili. Po rozvode sa však viac-menej dohodli na tom, čo komu zostane. Známemu podnikateľovi, ktorý v minulosti spolupracoval s Vladimírom Mečiarom a stál pri zrode strany Roberta Fica, ostala na krku luxusná chalupa na strednom Slovensku. Oficiálne bola napísaná na jeho dcéru z prvého manželstva.



Usadlosť na Madačke v okrese Lučenec si Flašík zaobstaral ešte počas prvého manželstva. Spoločné chvíle tam však trávil aj so svojou veľkou láskou Monikou Beňovou. Podnikateľ mal v pláne urobiť z usadlosti biofarmu. Na priľahlom pozemku dokonca choval lamu, kone, zajace či sliepky. Luxusná usadlosť bola obohnaná plotom a hustým porastom zelene. Na oddych slúžil Flašíkovcom na Madačke aj bazén, vírivka či posilňovňa.



Dnes je všetkému koniec. Flašík sa svojej rodinnej chalupy zbavil. „Predal som ju, už sa o to nemal kto starať,“potvrdil denníku Plus JEDEN DEŇ samotný Flašík. Usadlosť slúžila najmä na spoločné rodinné chvíle. „Deti vyrástli, už niekoľko rokov tam nikto z nás nechcel chodiť, bolo to prázdne a náklady neboli malé,“ priznal hlavný dôvod.



Chalupa má okolo 300 štvorcových metrov a Flašík ju ponúkal na predaj dlhší čas. Podľa našich informácií si za pozemok a chatu žiadal priveľa peňazí, aj to bol dôvod, prečo sa mu ju nepodarilo predať skôr. Kupca našiel na jar tohto roka. „Zvieratá sme dali preč, kone som daroval, zajace sme zjedli a nehnuteľnosť predali,“dodal Flašík. Usadlosť vraj kúpil pre neho neznámy človek z Nitry. Koľko za obchod podnikateľ zinkasoval, nechcel prezradiť. Podľa miestneho realitného makléra sa ceny podobných nehnuteľností pohybujú v danej oblasti v stovkách tisícov. Flašík mohol podľa neho dostať za svoju luxusnú chatu maximálne 400- až 500-tisíc eur.



Usadlosť na Madačke bola známa z minulosti napríklad aj tým, že sa tam natáčala známa televízna relácia o varení.

