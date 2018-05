Fico uštedril Kiskovi úder: Ak sa TOTO potvrdí, mal by odstúpiť!

Zdá sa, že vojna medzi prezidentom Andrejom Kiskom a Robertom Ficom pokračuje aj po tom, ako druhý menovaný opustil premiérske kreslo. Šéf strany Smer-SD ostro skritizoval hlavu štátu. Urobila tak iba pár hodín potom, ako Kiskov hovorca avizoval, že prezident sa chystá prehovoriť o svojej ďalšej politickej budúcnosti.

To, že prezident Andrej Kiska sa chce zajtra vyjadriť k svojej ďalšej politickej budúcnosti podľa šéfa strany Smer-SD Roberta Fica nie je náhoda. Prezident tým chce podľa bývalého premiéra zatieniť zajtrajšie zasadnutie výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý bude prerokúvať správu o hospodárení firmy KTAG z rokov 2013 – 2014.



Fico tvrdí, že údaje v nej uvedené sú mimoriadne závažné a diskvalifikujú ho na výkon funkcie. Podľa neho, ak sa údaje v správe potvrdia, Kiska nemá inú možnosť iba odstúpiť z funkcie. Od prezidenta chce, aby dal súhlas na zverejnenie celej informácie z finančnej správy.

„V roku 2014 som rešpektoval výsledky volieb, pretože som bol presvedčený, že boli vedené v duchu fair play,“vyhlásil Fico. Podľa neho však existuje vážne podozrenie, že v marci 2014 Kiska minul na svoju prezidentskú kampaň cez spoločnosť KTAG oveľa viac peňazí, ako mu umožňoval zákon. Hlava štátu si zároveň mala uplatniť viaceré neoprávnené vratky DPH. „Na jeseň 2017 urobil Kiska veľké množstvo opravných daňových priznaní za rok 2013, ktoré sa týkali firmy KTAG,“ povedal šéf sociálnych demokratov a správu označil za čistú katastrofu.









To, že ide o závažné informácie potvrdil aj člen výboru Róbert Puci. Viac však chce povedať až po samotnom zajtrajšom zasadnutí.

Prezidentov hovorca Roman Krpelan dnes prostredníctvom sociálnej sieti oznámil, že zajtra čaká Kisku deň D. „Prezident Andrej Kiska povie, čo ďalej. Bude o čom písať, bude o čom hovoriť. Ak by to bolo také jednoduché, dávno by povedal. Nebolo a nebude,“ napísal.



Očakáva sa, že Kiska sa vyjadrí k tomu, či sa bude opätovne uchádzať o prezidentské kreslo alebo nie. Zatiaľ na túto tému držal bobríka mlčanlivosti. Jediné, čo prezidentský palác prezradil bolo, že svoje rozhodnutie úradujúca hlava štátu oznámi najneskôr do septembra tohto roka. Prezidentské voľby sú naplánované na jar 2019.