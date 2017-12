Fico prehovoril o prezidentskej kandidatúre. Konečne prezradil svoje plány!

Do paláca sa nateraz nechystá. Šéf vlády Robert Fico dnes na tlačovej konferencii jasne povedal, že od Kisku očakáva vymenovanie sudcov Ústavného súdu. Žiadnu kampaň však podľa Fica za tým hľadať netreba. V najbližších prezidentských voľbách kandidovať nechce.

Šéf vlády Robert Fico sa vyjadril k rozhodnutiu Ústavného súdu a prezidentovi Andrejovi Kiskovi dal jasný odkaz. Ústavný súd ešte v stredu oznámil, že prezident Andrej Kiska musí vymenovať troch zo siedmich kandidátov na sudcov Ústavného súdu, ktorých vybrali poslanci Národnej rady. Kiska si po tomto verdikte zobral čas na to, aby si rozhodnutie naštudoval. Podľa Fica však teraz Kiska nemá inú šancu.

„Je mi veľmi ľúto, že sa mu to nepáči, lebo ide o kandidátov, ktorí boli zvolení za mojej druhej vlády,“ povedal Fico. „Predpokladám, že prezident vie čítať, a keď si to prečíta, musí v krátkom čase vymenovať sudcov,“ tvrdí šéf vlády.

Fico tiež pripomenul, že v čase, keď Ivan Gašparovič ako prezident odmietol vymenovať Jozefa Čentéša do funkcie generálneho prokurátora, časť terajšej opozície na čele s vtedajším šéfom parlamentu Richardom Sulíkom (SaS) predložili na Gašparoviča žalobu za nález Ústavného súdu. Spomenul tiež, že k tejto žalobe sa pridal v čase, keď bol kandidátom na prezidenta, aj sám Andrej Kiska.

„Ja žalobu na prezidenta Kisku podávať nechcem,“ jasne zdôraznil Fico a zároveň jasne povedal, že nechce, aby jeho slová na margo prezidenta boli brané ako súčasť jeho vlastnej kampane vo voľbách hlavy štátu v roku 2019.

„Vyhlasujem na zdravie svojho syna – nebudem kandidovať na prezidenta!,“ povedal Fico. V politike bude však dovtedy, kým bude o neho záujem. „Ani ja som nečakal, že do roku 2017 budem v politike,“ priznal Fico. Prekvapivo sa vyjadril aj na margo svojej kandidatúry z roku 2014, ktorú označil za chybu. „Bola to z mojej strany politická chyba, lebo kandidovať na post prezidenta z postu predsedu vlády je nemožné,“ priznal Fico. Podľa vlastných slov mu stále veľa ľudí tvrdí, že ho nevolili preto, aby ostal aj naďalej vo funkcii premiéra a nesťahoval sa do paláca.

"Prezidentovi Andrejovi Kiskovi je ľúto pána premiéra Roberta Fica, ktorý prežíva ťažké časy, vidieť že zle zvláda prepad preferencií, ako aj vnútorný rozpad strany Smer," odkázal Kiskov hovorca Roman Krpelan. "Prezident predvčerom vyhlásil, že svoje rozhodnutie o ústavnom súde oznámi na budúci týždeň, a to samozrejme platí," doplnil.