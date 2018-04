Fico oznámil razantné ZVÝŠENIE platov: POZRITE SA, kto si prilepší!

Ku konkrétnym číslam sa však zatiaľ nechcel vyjadriť. Bývalý premiér taktiež avizoval viaceré opatrenia v sociálnej oblasti, avšak ani pri nich nekonkretizoval bližšie detaily.

V roku 2019 sa razantne zvýšia platy vo verejnej správe, štátnej správe, učiteľom a zdravotným sestrám. Vyhlásil to po rokovaní Koaličnej rady predseda strany Smer-SD Robert Fico. Ku konkrétnym číslam sa však zatiaľ nechcel vyjadriť. Bývalý premiér taktiež avizoval viaceré opatrenia v sociálnej oblasti, avšak ani pri nich nekonkretizoval bližšie detaily. "Bolo by netaktické, keby sme povedali nejaké čísla, chceme hovoriť so sociálnymi partnermi,"povedal Fico.

Koaličná rada v Parlamente Slovenskej Republiky. Foto: MATEJ JANKOVIČ

Predseda Smeru poznamenal, že opatrenia by mali vychádzať z princípu "win-win", a teda, že ich ľudia pocítia a zároveň sa zvýšia príjmy štátneho rozpočtu. Ubezpečil, že sociálne opatrenia sa urobia v dobrej ekonomickej situácii. "V tomto je náš um, že na jednej strane vieme konsolidovať verejné financie a na druhej strane vieme ponúknuť aj verejnosti určité sociálne opatrenia," povedal Fico.







Minister financií Peter Kažimír upozornil, že vláda je vo fáze prípravy rozpočtu. Povedal však, že koalícia sa ide venovať širokej škále ľudí vo verejnom živote. Zároveň potvrdil, že Slovensko by malo v roku 2020 dosiahnuť vyrovnaný rozpočet.