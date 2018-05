Fico konečne prehovoril. Koho postaví Smer-SD v prezidentských voľbách?

Prezidentské voľby sú naplánované na jar 2019 a potom, ako Andrej Kiska včera oznámil, že päť rokov v paláci mu bude stačiť, rozprúdili sa diskusie o ďalších adeptoch na prezidentské kreslo. K téme sa vyjadril aj šéf najsilnejšej parlamentnej strany Smer-SD Robert Fico.

Podľa šéfa sociálnych demokratov zatiaľ nebola v koaličnej rade žiadna diskusia na tému spoločného prezidentského kandidáta, ktorého by postavila do boja o palác súčasná koalícia. „Ja si skôr myslím, že bude filozofia, že každá strana vládnej koalície pôjde so svojím vlastným kandidátom, a potom druhé kolo ukáže, či sme alebo nie sme schopní spojiť sily a podporiť niekoho, koho by sme považovali za najlepšieho kandidáta,“povedal Fico.

Opäť však zdôraznil, že on sám kandidovať nemá záujem. "Zatiaľ som ako predseda strany nehovoril so žiadnym vhodným kandidátom, hoci ja vidím dve, tri mená, ktoré by Smer mal osloviť,“doplnil.

V súvislosti s ministrom zahraničných vecí Miroslavom lajčákom Fico povedal, že by nerád dával vyhlásenie, ktoré by boli proti tým jeho. „Pretože povedal, že nemá záujem kandidovať,“povedal Fico. Pripustil však, že ak by sa Lajčák predsa len kandidovať rozhodol, patril by k silným adeptom.

Poslanec za Smer-SD Erik Tomáš dnes na sociálnej sieti uverejnil status, v ktorom tvrdí, že strana by mala urobiť maximum pre to, aby presvedčila Miroslava Lajčáka uchádzať sa o post hlavy štátu. „Bol by to výborný kandidát akceptovaný širšou verejnosťou a teda s veľkou šancou na úspech. Miroslav Lajčák ma za sebou silný profesionálny príbeh. Úspešne reprezentoval Slovensko v rôznych vysokých diplomatických fuknciách a určite by to dobre zvládol aj v pozícii hlavy štátu,"napísal. Na tlačovke však vysvetľoval, že ide iba o jeho osobný názor a konečné rozhodnutie bude na Lajčákovi.

Súčasný prezident Andrej Kiska včera oznámil, že o najvyššiu ústavnú funkciu v štáte sa už viac uchádzať nebude.