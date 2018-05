Fico chce meniť Ústavu. TO, čo navrhuje, sa dotkne každého jedného Slováka

Chce meniť Ústavu SR. Robert Fico a minister práve Ján Richter sa dnes na pôde parlamentu stretli s predstaviteľmi odborových zväzov. Témou diskusie bol návrh Ústavného zákona o zastropovaní veku odchodu do dôchodku.

Ako povedal po stretnutí Fico, k tejto téme sa stavajú veľmi zodpovedne. „Dnes máme automatické zvyšovanie veku do dôchodku a pokiaľ ho nezastropujeme, tak deti narodené v tomto roku by išli do dôchodku v 71 rokoch,“ vystríhal Fico.

Už na júnovú schôdzu chcú sociálni demokrati do prvého čítania predložiť návrh ústavného zákona, ktorým by sa zastropoval vek odchodu do dôchodku. Navrhujú v ňom zakotviť štandardné sociálne poistenie ale taktiež druhý a tretí pilier. Zákon by mohol mať účinnosť už od 1. januára 2019.

Ako povedal šéf strany Smer-SD, muži by podľa neho mali odchádzať do penzie vo veku 65 rokov. U žien hovoril o znižovaní veku podľa počtu vychovaných detí. Pokiaľ žena vychová jedno dieťa, znížil by sa jej tento vek o jeden rok, pokiaľ vychová dve a viac detí, znížil by sa o dva roky.

Upozornil však na to, že aj pokiaľ by boli zmeny ukotvené v Ústave SR, tak vek odchodu do dôchodku sa prestane meniť až v roku 2035.







Fico na tlačovej konferencii informoval, že vrámci koalícii neexistuje úplne jednotný návrh. Tak isto si podľa vlastných slov uvedomuje, že ide o ústavný zákon, na ktorý je potrebných 90 hlasov poslancov a bude preto potrebovať aj podporu z opozičných radov. Smerák Ján Podmanický má už v tomto smere za úlohu komunikovať v parlamente s poslaneckými klubmi.