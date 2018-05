Fico chce meniť Ústavu. Čo na to však hovoria zvyšné politické strany? Názory na ukotvenie veku odchodu do dôchodku v Ústave sú rôzne. Foto: EMIL VAŠKO

Šéf strany Smer-SD Robert Fico na piatkovej tlačovke vyhlásil, že jeho strana chce do parlamentu predložiť návrh zákona na zastropovanie veku odchodu do dôchodku, pričom by to malo byť zakotvené v Ústave. Táto hranica by podľa neho nemala byť vyššia ako 65 rokov. Čo mu na to hovoria jednotlivé strany?

Na prijatie ústavného zákona je potrebných až 90 hlasov zo 150. Znamenalo by to, že zahlasovať zaň by musela nielen koalícia ale aj časť opozície. Jednotlivé strany však majú svoje vízie a podmienky. Fico to s hľadaním ústavnej väčšiny nebude mať ľahké. SNS Zastropovať odchod do dôchodku označili za nevyhnutné, podmienkou však pre nich je, že odchodový vek do dôchodku musí byť pre ženy nižší. Most-Híd Považujú ohľadom tejto témy odbornú a zodpovednú diskusiu. Do úvahy treba brať podľa nich dopady, ktoré to prinesie do budúcnosti. SaS Pripúšťajú diskusiu o strope veku odchodu do dôchodku, ale nesúhlasia s jeho zabetónovaním v Ústave SR. Podľa nich by sa tým ohrozili budúce dôchodky.

Sme rodina Sú ochotní o tom rokovať, ale majú požiadavku, že ak tento vek dosiahne zamestnanec štátnej správy, tak bude musieť odísť do dôchodku.

OľaNO Sú ochotní sa baviť o ústavnom ukotvení odchodu do dôchodku, ale chcú aby matky odchádzali do dôchodku o rok skôr za každé dobre vychované dieťa, ktoré ukončí strednú školu.

ĽS Naše Slovensko Ako myšlienku to zrejme podporia, ale pozmeňovacím návrhom budú tlačiť na zníženie odchodu do dôchodku na 60 rokov.

