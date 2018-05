FOTO VNÚTRI Trošková je bez práce. Napriek tomu vedie luxusný život!

Ešte nedávno sa pohybovala denne pri najsilnejšom mužovi štátu, dnes trávi dni opustená v bratislavskej Petržalke. Bývalá poradkyňa expremiéra Roberta Fica (53) ostala po odchode z Úradu vlády bez práce. Napriek tomu sa Mária Trošková nemá zle. Žije sama v petržalskom byte a vyváža sa v luxusnom aute.

Mária Trošková sa v minulosti preslávila šteklivými fotografiami, ani to však nebolo prekážkou, aby sa naďalej ukazovala v spoločnosti vtedajšieho premiéra Roberta Fica. Jej hviezda definitívne a zároveň nečakane zhasla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Na verejnosť sa totiž dostali informácie o Troškovej spoločnej minulosti s podnikateľom talianskeho pôvodu Antoninom Vadalom, ktorý má mať napojenie na organizovanú skupinu ’Ndrangheta z Kalábrie. Vadala je dnes vo väzbe a čaká, kedy si ho prevezmú talianske orgány.

Trošková po tlaku médií požiadala o uvoľnenie z funkcie hlavnej štátnej radkyne a z Úradu vlády sa musela porúčať. Denník Plus JEDEN DEŇ sa pokúšal zistiť, čo dnes robí pravá ruka Roberta Fica. Zdá sa, že od roboty sa sexica nejde pretrhnúť. Fotograf nášho denníka zachytil bývalú poradkyňu uprostred bežného pracovného dňa, ako vychádza z paneláka v bratislavskej Petržalke, kde býva. Do práce si to však nenamierila. Exporadkyňa sa rozhodla, že si odskočí umyť svoje luxusné auto do jednej z autoumyvárok v Petržalke. Bývalá štátna radkyňa, ktorá na Úrade vlády pracovala tri roky za tabuľkový plat, sa vyváža v automobile typu SUV, ktorého cena v základnej výbave sa začína na sume 25-tisíc eur.

Do košíka si Trošková hodila aviváž, dlho vyberala aj záhradný gril Foto: Vlado Benko jr.

Umytým autom sa Trošková popoludní presunula do blízkeho hypermarketu. Tam sa zdržala vyše hodiny. Okrem iného si bývalá poradkyňa obzerala aj domáci gril. Nákupný košík s dvoma plnými taškami dotlačila Trošková až k svojmu autu. Následne odfrčala naspäť domov, kde sa zdržala krátko. Už o chvíľu opäť sedela vo svojom aute.

Denník Plus JEDEN DEŇ sa pokúšal zistiť, z čoho Trošková dnes žije. Jej bývalí spolupracovníci z Úradu vlády nemajú informácie, že by bola ich exkolegyňa niekde zamestnaná. Napriek tomu, že z funkcie odišla iba dočasne, kým sa nevyšetria všetky podozrenia, Trošková sa na Úrad vlády zrejme už nevráti. Jej dlhoročný obhajca Robert Fico totiž vo funkcii premiéra skončil.