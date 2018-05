FOTO Raši oslavoval Sviatok práce na východe: Nechýbali kroje, hudba a stavanie prvého mája

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši predĺžený víkend strávil na východe našej krajiny. A to nie hocijako!

Predĺžený víkend a oslavy Sviatku práce (1.5.) ľudia po celom Slovensku prežili rôznymi spôsobmi. Niektorí doma a niektorí využili slnečné počasie a voľný deň a vybehli von do prírody.







V Michalovciach sa rozhodli privítať prvý máj vo veľkom štýle a pozvaný bol aj vicepremiér Richard Raši. Nechýbali kroje, hudba a stavanie prvého mája. "ZEMPLÍNČANIA SA VEDIA PERFEKTNE BAVIŤ. Skvelá hudba, milé privítanie a samozrejme stavanie toho pravého mája ma čakalo spolu so stovkami pozitívnych ľudí v Michalovciach," napísal na sociálnej sieti.

Richard Raši oslávil sviatok práce v Michalovciach. Foto: Facebook R.R.

Z Michaloviec sa Raši presunul do Košíc, do rekreačného a výletného strediska Alpinka, kde sa stretol so stovkami pozitívne naladených ľudí, ale aj množstvom rodín s deťmi. "Porozprávali sme sa o živote, o Sviatku práce, ale aj o skvelej ceste vláčikom, ktorý prepadli westernoví banditi a všetky deti mali zážitok," pochválil sa bývali primátor Košíc pekným zážitkom na facebooku.