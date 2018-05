FOTO Prezident Kiska prichytený v Dubaji. Takto si užíval dovolenku

V exotike dostal chuť na taliansku kuchyňu. Prezident Andrej Kiska si prvý májový týždeň doprial výdatný oddych. Pobalil sa a spoločne s rodinou vyrazil za slnkom a morom. Ani tisícky kilometrov od domova a ležérne oblečený však náš prezident nebol v anonymite.

Hlava štátu odcestovala na rodinnú dovolenku ešte koncom apríla. Denník Plus JEDEN DEŇ na to upozornil čitateľ, ktorý sa s prezidentom ocitol na palube lietadla smerujúceho z Viedne do Dubaja. „Prezident s celou rodinou išiel počas skráteného týždňa na dovolenku. Letel bežnou komerčnou linkou na vlastné náklady,“ prezradil nám Kiskov hovorca Roman Krpelan. To, ako dlho sa hlava štátu v cudzine zdrží a či sú Spojené arabské emiráty finálnou destináciou prezidenta jeho kancelária už povedať nechcela.

Kisku však prezradil personál talianskej reštaurácie v Dubaji, v ktorej prezident strávil piatkový večer. „Bolo cťou, že jeho excelencia Andrej Kiska, prezident Slovenska, večeral v tento večer s nami,“uviedol vychytený podnik na svojej stránke a pridal fotografiu, na ktorej si Andrej Kiska odetý len v ľahkej košeli a šortkách zapózoval s obsluhou. „Dúfame, že vás opäť čoskoro privítame,“odkázali z dubajskej reštaurácie.

Prezident Andrej Kiska si dovolenku užíval. Foto: fb

Od utorka už má Kiska opäť oficiálny program. V obci Makov si pripomenul výročie ukončenia 2. svetovej vojny, stretol sa s delegáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany, prijal pracovníkov Červeného kríža či debatoval so študentami.