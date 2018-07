Dojímavé gesto! Poslankyňa prešla tisíce kilometrov, aby mohla spraviť jednu vec

Rodina je pre ňu nadovšetko. Poslankyňa za SaS Anna Zemanová spravila možné aj nemožné, len aby znova uvidela svojho syna.

Nepovedali by ste to na ňu. Usmievavá liberálka Anna Zemanová navokon pôsobí ako distigvovaná elegantná dáma. V parlamente sa zasadzuje najmä za lepšie podmienky životného prostredia. Aby upoznornila na znečisťovanie neváha skočiť do Váhu, problém jej nerobí ani verejné vystupovanie. Naposledy s priateľmi propagovala slovenský folklór v Sade Janka Kráľa.

Najnovšie sa rozhodla pre odvážny krok. Povedala si, že bude riadiť známym heslom: Ak nejde hora k Mohamedovi, musí ísť Mohamed k hore. "Môj syn Tomáš žije a pracuje na druhom konci sveta, na Filipínach. Keďže cestu na Slovensko nemal, išla som ho navštíviť ja," prezradila SaSkárka. A vybrala sa na dobrodružnú cestu. Aby si s milovaným synom konečne dala raňajky, prešla bezmála 10-tisíc kilometrov. Blažené úsmevy na fotke však svedčia o tom, že to skutočne stálo za to.

Syn známej poslankyne je poriadny fešák Foto: facebook