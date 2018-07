V týchto dňom sme si pripomenuli smutné výročie od udalosti, ktorá už viac ako štyri dekády rezonuje v našej spoločnosti. Cez víkend uplynulo 42 rokov odvtedy, čo náhodný okoloidúci našiel telo krásnej a mladej medičky 19-ročnej Ľudmily Cervanovej. Odvtedy tento prípad stále budí záujem a vyvoláva vášnivé diskusie. Viac ako kohokoľvek iného sa však dotkla jej najbližších. Ako vyzeral život Margaréty Cervanovej (85) a jej mladšej dcéry Marcely po zlomovom roku 1976?

To, čo bolo pre mnohých iba obyčajným letným dňom, znamenalo pre blízkych nebohej Ľudmily Cervanovej pripomenutie si trpkých udalostí, ktoré nadobro zmenili ich životy. V noci z 9. na 10. júla uplynulo presne 42 rokov odvtedy, čo mladú medičku videli naposledy nažive. O štyri dni neskôr, po tom, čo o nej vystrašená rodina nemala žiadne správy, našli v riečke Čierna voda v katastri obce Kráľová pri Senci telo mladej ženy. Tá bola neskôr identifikovaná ako Ľudmila Cervanová. Život jej matky Margaréty, ako aj celej rodiny Cervanovcov, sa v ten moment obrátil naruby. Dnes už 85-ročná pani žije v malom byte v mestečku na južnom Slovensku.



Z každého kúta bytu doslova kričia spomienky na jej zosnulú dcéru – fotky, knihy, ale aj malý oltárik, na ktorom je umiestnená urna s popolom. Pri nej strávi každý deň niekoľko minút. Keď sa rozhovorí o dcére, nepovie na ňu jedno zlé slovo. „Ľudmilka bola pokorná, veľmi krásne tancovala a mala moju povahu. Aj ja som taká pokojnejšia, rozvážnejšia,“tvrdí Margaréta Cervanová. Hovorí, že so svojím životom je spokojná. Nezanevrela na svet a nie je zatrpknutá, radosť do života jej vnáša najmä malá vnučka. Neprejde však deň, keď by nesmútila za dcérou. Ako prezradila, najradšej je pri tom sama.



O tom, že muži odsúdení za vraždu jej dcéry sú vinní, nikdy nepochybovala. „Nenávisť k nim necítim, mám však voči nim výčitky,“ prezradila. „Vôbec nikdy sa mi neospravedlnili,“dodáva.

Na Ľudmilu si zaspomínala aj jej mladšia sestra Marcela. V čase tragických udalostí bola ešte dieťa a navštevovala základnú školu. „Lulu, lebo tak som ju ja volala, bola perfekcionalistka,“ prezradila. „Vždy som sa jej chcela podobať, správať sa tak, aby som bola ako ona,“ dodala. Na svoju jedinú sestru si spomína ako na jemnú, pokojnú a pracovitú. Jej vražda ju nielen zasiahla, ale hlboko poznačila aj jej ďalší osud. „Matka sa o mňa viac starala, neustále sa o mňa bála,“ prezradila. Neľahké to mala aj mimo domu. „Všetci sa k nám správali ako k vrahom, ako by sme boli my tí, čo niekoho zavraždili,“spomína na roky čo nasledovali po strate sestry. Svoje si zažila aj počas štúdia v škole. Keď sa vydala, dievčenské meno, ktoré celá spoločnosť spájala s kauzou vraždy jej sestry, už nepožívala. „Meno urobilo svoje,“priznala.

Prečítajte si ešte: