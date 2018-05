Ďalšie nezhody v koalícii. Danko povedal Ficovi nie, doplatiť na to môžeme všetci

Šéf najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD Robert Fico včera informoval o návrhu ústavného zákona, ktorým by sa zastropoval vek odchodu do dôchodku. Koaliční partneri z SNS však expremiéra rýchlo schladili. Návrh, ktorí sociálni demokrati plánujú predložiť, nepodporia. Podľa Andreja Danka je málo ambiciózny.

Strana Smer-SD na čele s poslancom Robertom Ficom včera oznámila, že už na júnovú schôdzu parlamentu chce do prvého čítania predložiť návrh ústavného zákona, ktorým by sa zastropoval vek odchodu do dôchodku. Ako ozrejmil Fico, muži by mali odchádzať do penzie vo veku 65 rokov. U žien hovoril o znižovaní veku podľa počtu vychovaných detí. Pokiaľ žena vychová jedno dieťa, znížil by sa jej tento vek o jeden rok, pokiaľ vychová dve a viac detí, znížil by sa o dva roky.

Nakoľko sa jedná o ústavný zákon, smeráci sú si vedomí, že na jeho schválenie bude nutná ústavná väčšina 90 hlasov. Nevyhnutná bude teda aj podpora opozičných poslancov. Nateraz však Fico nemôže počítať ani len z hlasmi svojho koaličného partnera z SNS.

„Slováci si zaslúžia ambicióznejší strop odchodu do dôchodku ako 65 rokov,“vyhlásil dnes Danko.

Slovenská národná strana podľa neho už pred viac ako mesiacom avizovala, že má pripravený svoj návrh na zmenu zákona pri otázke odchodu do dôchodku. „Preto nemôžeme podporiť zmenu ústavného zákona spočívajúcu vo výške 65 rokov, ktorú predložil SMER-SD. Predmetný návrh je totiž málo ambiciózny,“ myslí si šéf národniarov.

Podľa SNS by mal byť vek odchodu do dôchodku u mužov 64 rokov a u žien 63 rokov. „SNS verí, že nájde porozumenie pre svoj sociálny návrh u koaličných partnerov, ako aj u časti opozície. Pokiaľ nebude možné presadiť uvedené v Ústave, navrhne SNS predmetný strop zákonom,“ avizoval.

To, že zatiaľ neexituje zhoda na konkrétnom znení zákona ani v rámci koalície priznal už včera aj sám Robert Fico.