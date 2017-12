Ďalšia obrovská pocta! Tak toto zrejme nečakala ani Radičová

Úspechy žne aj päť rokov po tom, ako skončila v premiérskom kresle. Iveta Radičová (61) sa zúčastnila odovzdávania cien na medzinárodnom fóre Women political leaders, ktoré každoročne oceňuje vplyvné političky.

Stala sa jednou z pätnástich ocenených žien na svete. Expremiérka a súčasná dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy Iveta Radičová sa na Islande musela červenať. Nie však od zimy, ale od pocty. Globálne fórum politických líderiek jej totiž koncom novembra udelilo cenu, ktorú si Radičová prevzala sebavedome a hrdo.

„Moja stará mama vôbec nemala volebné právo. Moja mama v totalitnom režime tiež nemohla voliť. A ja som sa stala prvou demokraticky zvolenou predsedníčkou vlády. Takže áno, dokážeme to,“ vyhlásila bývalá premiérka pred plným publikom. Na fóre sa zúčastnilo viac ako 400 političiek z celého sveta, no Iveta Radičová bola jedinou zástupkyňou stredoeurópskeho regiónu. Na summite v Reykjavíku nebola ocenená dokonca ani zástupkyňa Poľska Beata Szydlová, hoci je už treťou ženou na čele vlády nášho severného suseda.

Iveta Radičová na odovzdávaní cien magazínu Glamour v roku 2010. Foto: archív

Radičová pri svojom nástupe do funkcie v roku 2010 už jedno prestížne ocenenie dostala. Magazín Glamour ju vtedy označil za ženu roka. Premiérka si bola po cenu až v New Yorku a ďakovnú reč predniesla so slzami v očiach.