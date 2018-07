Čo sa to deje? Andrej Danko je zúrivosťou celý bez seba: Za všetko môže tento muž!

Pán Muška podľa A. Danka opakovane porušuje protokol a opakovane sa nevhodným spôsobom vyjadruje nielen k poslancom NR SR, ale i predstaviteľom štátu.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko dôrazne upozorňuje veľvyslanca Ukrajiny v Slovenskej republike Jurija Mušku, aby sa nevyjadroval k súkromným cestám poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

"Poslanci Národnej rady majú svoje právne a spoločenské postavenie. Slovensko je zvrchovaný a demokratický štát. Ak sa akýkoľvek občan, tobôž poslanec NR SR, rozhodne kamkoľvek vycestovať, nebude žiaden veľvyslanec hovoriť o tom, či tam ísť majú alebo nemajú,“ povedal na adresu pána Mušku predseda parlamentu Andrej Danko.

Andrej Danko Foto: MATEJ KALINA

Pán Muška podľa A. Danka opakovane porušuje protokol a opakovane sa nevhodným spôsobom vyjadruje nielen k poslancom NR SR, ale i predstaviteľom štátu. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky preto požiada ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky, aby bol pán Muška predvolaný a upozornený na to, že takéto vyjadrenia, ktorými sa vyhráža poslancom NR SR, sú nezlučiteľné s jeho mandátom.

"Mandát veľvyslanca má svoje pravidlá a pán Muška si musí uvedomiť, že má právo na svoj názor a aj postoj, ale tam to začína, aj končí. Verím, že sa verejne ospravedlní za vyhrážky, ktoré zazneli. Ak sa poslanec NR SR rozhodne ísť nielen na Krym, ale hoci aj na Mesiac, nik ho nemôže zastrašovať. Je to ich neoficiálna cesta a slobodná vôľa mimo slovenského parlamentu. Ukrajinské zákony pre slovenských občanov neplatia pán Muška, to by ste mohli vedieť," odkázal veľvyslancovi Ukrajiny v SR predseda Národnej rady SR Andrej Danko.

TASR o tom informoval hovorca Národnej rady SR Tomáš Kostelník.