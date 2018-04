Čo si to PREBOHA na seba navliekol? Takto ste nášho diplomata ešte nevideli!

Prehnal to? Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok prežíva náročný týždeň! Len v utorok odcestoval do Saudskej Arábie a už čoskoro sa odtiaľ presunie do Bruselu. Z ďalekého východu si náš diplomat priniesol nezvyčajný darček!

Čo si to PREBOHA na seba navliekol? Takto ste nášho diplomata ešte nevideli!

Korčok mal na svojej prvej návšteve Džiddy, druhého najväčšieho mesta Saudskej Arábie a najväčšieho prístavu na pobreží Červeného mora, nabitý program. Slávnostne prestrihol symbolickú pásku na novom honorárnom konzuláte SR, uviedol do funkcie nášho honorárneho konzula Saeeda Balubaida, otvoril podnikateľské fórum a zoznámil sa aj s princom. Kalavská má po boku nového muža. Vieme, o koho ide! Pozornosť však na seba upútal darček, ktorý náš diplomat dostal, tradičný saudskoarabský hábit (pesht). Ten si Korčok na seba aj hneď navliekol a s fotografiou sa pochválil na sociálnej sieti. "Do daru od predstaviteľov Obchodno-priemyselnej komory som dostal tradičný miestny odev, ktorý som, samozrejme, musel hneď na mieste vyskúšať. A takto mi padol...," napísal. Takto padol tradičný saudskoarabský hábit nášmu diplomatovi. Foto: Facebook I.K. Zo Saudskej Arábie sa štátny tajomník presunie priamo do Bruselu na stretnutie ministrov zahraničných vecí V4 so šéfom britskej diplomacie Borisom Johnsonom a v piatok sa zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO.

Autor: dom