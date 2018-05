Cigániková ukázala svoju lásku: Vieme, kto sa ku nej v noci túli!

Poslankyňa Janka Cigániková (SaS) nemá problém pochváliť sa fotkou zo svojho súkromia. Teraz všetkým ukázala svojho miláčika, ktorý sa k nej v noci túli. A jej priateľ to nie je!

Je to láska! Liberálka Janka Cigániková sa netají svojou láskou k zvieratám, z ktorých jedno má doma aj ona sama. Svojho verného priateľa ukazuje aj na sociálnej sieti. "V akúkoľvek hodinu pripravená ľúbiť," napísala rozcítená poslankyňa.

Verná doga Blue Ivy, ktorá Cigánikovú poteší v každú hodinu Foto: Instagram J.C.

Verná doga Blue Ivy jej robí spoločnosť aj v skorých ranných hodinách, kedy ju už nie je ochotný počúvať ani jej priateľ Daniel Bittó z reality show VyVolení. "Sú 4 ráno. Nemôžem spať. Už od druhej. Rozmýšľam nad exekúciami nemocníc, že čo s tým... Pritúlim sa k Danovi dúfajúc, že sa zobudí a nadšene so mnou bude rozoberať túto tému. Nejak to nevychádza. Dano otrávene zamrnčí a otočí sa chrbtom. Nerozumiem, aký má problém. Tak idem do obývačky, nech ho moje pohadzovanie nebuntoší," opisuje Cigániková svoj nočný zážitok.

"A v obývačke ma čaká toto stvorenie. Okamžite zdvíha hlavu a oddane krúti chvostom. Vôbec jej nevadí, že ju budím, práve naopak. O nemocniciach mi toho veľa nepovie, ale je tu a túli sa ku mne. Bez ohľadu na čas, vždy takto reaguje," doplnila s tým, že mať takéhoto hafana je veľmi fajn.