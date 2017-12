Cestujete vlakmi? ZSSK aj RegioJet prichádzajú s príjemnými novinkami, ktoré určite ocení nejeden cestujúci!

Posilnenie spojov RegioJetu medzi Prahou a Bratislavou, predĺženie trasy nočného vlaku z Prahy až do Humenného, či rýchlejšie rýchliky. Železniční prepravcovia si pre nás prichystali zopár noviniek, s ktorými bude cestovanie vlakmi zas o niečo príjemnejšie.

RegioJet posilňuje spojenia

Súkromný dopravca RegioJet posilňuje vlakové spojenie na trase Praha - Bratislava o tretí pár vlakov. Novinka vstupuje do platnosti od nedele 10. decembra v rámci celoštátnej úpravy cestovných poriadkov. Dopravca zároveň avizuje aj spustenie štvrtého páru vlakov na tejto linke, a to od júna 2018. "Vlakové spoje si na trase Bratislava – Brno – Praha a späť získali za necelý rok prevádzky takú popularitu, že RegioJet na túto linku nasadzuje v špičkách až deväťvozňové súpravy," priblížil hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj.

Rezort školstva rozdáva miliónové dotácie. Sem poputujú!

Nočný RegioJet z Prahy pôjde až do Trebišova, Michaloviec a Humenného. Foto: Július Dubravay

SMER ma nového podpredsedu: Toto meno veľmi dobre poznáte!

RegioJet zároveň predlžuje aj trasu nočného vlaku z Prahy do Košíc. Po novom pôjde až do Trebišova, Michaloviec a Humenného. Na túto linku bude dopravca podľa Ondrůja okrem klasických sedačkových vozňov nasadzovať aj ležadlové a lôžkové vozne, v ktorých sa budú môcť cestujúci počas jazdy vyspať. Dopravca okrem toho spúšťa aj novú vlakovú linku z Viedne cez Brno do Prahy a autobusy z Bratislavy do Viedne plánuje predĺžiť až do Budapešti.

Novinka slovenských železníc

Na severnej trase medzi Bratislavou a Žilinou začínajú rýchliky štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) jazdiť rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu. Prvý takýto spoj odštartoval v nedeľu ráno o 8.03 h z bratislavskej Hlavnej stanice. "Dnes historicky prvý raz pôjde rýchlik medzi Bratislavou a Košicami (cez Žilinu) aj rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu a skrátime tým čas medzi týmito dvoma mestami o 15 minút," priblížil generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký pred odchodom spoja.

Medzi Bratislavou a Žilinou budú rýchliky jazdiť rýchlosťou až 160 km/h. Foto: Matej Kalina

Vlak ťahá rušeň typu Vectron od výrobcu Siemens. ZSSK si cez operatívny lízing prenajme celkovo desať takýchto rušňov na obdobie desiatich rokov za necelých 60 miliónov eur. Od zmeny cestovných poriadkov v nedeľu 10. decembra ich začína nasadzovať do prevádzky. Dopravca má aktuálne tri takéto rušne, zvyšné budú dodané v priebehu budúceho roka. Zmena rýchlosti sa dotkne všetkých rýchlikov s označením R 6XX a väčšiny regionálnych rýchlikov s označením RR 7XX premávajúcich medzi Bratislavou a Žilinou. Cesta "šesťstovkovými" rýchlikmi z Bratislavy do Trenčína doteraz trvala hodinu a 28 minút, po novom to je hodina a 21 minút. Skráti sa teda o sedem minút. Kým do Žiliny to rýchlikom z Bratislavy trvalo v doteraz dve hodiny a 46 minút, po novom to sú dve hodiny a 31 minút, teda o 15 minút menej.

AKTUÁLNE Vodiči pozor! Výstraha pred poľadovicou, niektoré cesty sú úplne neprejazdné!

Za prenájom rušňov Vectron kritizovali ZSSK pred niekoľkými týždňami predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO. Podľa nich by bol výhodnejší nákup rušňov za takúto cenu, ktoré by po desiatich rokoch štátu ostali a ten by ich mohol ďalších 20 rokov využívať. ZSSK ale oponovala, že prenájom rušňov je výhodnejší a nákup a následná údržba na toto obdobie by stáli viac.