Bugár narovinu o páde vlády: Fico konečne pochopil jednu vec

Poslanci si od nového roka prilepšia o jedno euro. Parlament tento návrh schválil po búrlivej debate v koalícii. Most-Híd totiž so zmrazovaním platov nesúhlasil, premiér Robert Fico zasa odmietal ich navýšenie o tisícku. Situáciu vyriešila koaličná trojka prekvapivo rýchlo. Vraj preto, že nešlo o tak veľkú krízu ako počas leta. Podstatné je, že sa koalícia dohodla na novom zákone, ktorý upraví platy ústavných činiteľov. Ako by mal vyzerať, sme sa pýtali podpredsedu parlamentu a predsedu Mostu-Híd Bélu Bugára (59).

Koaličné poslanecké kluby sa v utorok ráno stretli, aby ste definitívne doriešili otázku platov. Ako prijali poslanci koalície dohodu koaličnej trojky?

- Niektorí boli trošku sklamaní, že ak jedno euro, tak potom radšej nič. Ale zároveň pochopili jednu vec. Týmto sme zabezpečili, že platy neporastú a zároveň je problém platov už na stole. Už keď to tak je, budeme musieť nájsť riešenie. Bude to systémové riešenie, ktoré bude riešiť nielen platy ústavných činiteľov, ale aj platy tých, ktorých sme momentálne neriešili, napríklad zástupcov v orgánoch štátu. Vyriešime aj paušály, ktoré má poslanec k platu, aby sme ich zdanili. S tým poslanci súhlasili.

Vráťme sa k víkendu. Republiková rada Mosta-Híd odhlasovala, že nebudete hlasovať za zmrazovanie platov. Došlo však k patovej situácii, pretože premiér ohlásil, že ak nedôjde k zmrazeniu platov, dá hlasovať o dôvere vláde... K navýšeniu platov by tak od nového roka došlo, v tom mal pravdu.

- Áno, ale dalo sa to riešiť tak, ako to riešime teraz. Premiér mi volal pred svojím odletom do Afriky a pýtal sa, čo sa stalo. Povedal som mu, že v každom poslaneckom klube – aj v tvojom – došlo k vzbure, pretože bolo sľúbené, že sa budú platy riešiť systémovo. Povedal som mu, že si sadneme a prerokujeme to. O deň neskôr sa zrazu rozhodol, že keď to nebude, tak to spojí s hlasovaním o dôvere vláde.

Informoval vás o tom, že uvažuje nad takýmto radikálnym riešením?

- Nie.

Ako si to vyhodnocujete?

- Bol to pre neho šok. Pretože vládny návrh zákona o skrátenom legislatívnom konaní nepodporili poslanci vlády.

Ako ste prijali, že po dohode koalície, že sa všetko bude riešiť v koaličnej rade, vás premiér postavil pred hotovú vec?

- Poznám pána premiéra. Je pragmatický, práve preto sa domnievam, že nemal všetky dobré informácie a na základe nepresných informácií sa rozhodol tak, ako sa rozhodol. Keď sme začali hovoriť o tom, že toto nie je dobré riešenie, tak povedal, že vie, že musíme rokovať.

Aj vy, aj vaši kolegovia ste hovorili o tom, že premiér vydiera parlament.

- Keby na tom trval, že znovu musíme zmraziť platy, a pritom už raz sme to odmietli, nebolo by to v poriadku ani z legislatívneho hľadiska. Dvakrát počas schôdze hlasovať o tom istom sa nedá. Práve preto sme sa rozhodli riešiť to inak. Pán premiér pochopil, že toto nie je cesta. Ak by na tom trval, tak máme problém.

Bola minulý týždeň taká chvíľa, keď ste to vyhodnotili, že vláda padne?

- Nie. Keďže som dosť intenzívne prežíval obdobie v auguste a viem, ako a koľko sme rokovali, tak som vedel, že toto nie je tá istá situácia. Vyriešilo sa to pomerne rýchlo.

Bola v koaličnej rade dusná atmosféra?

- Nie, nebola. Bolo to v pohode, otvorene sme povedali niektoré veci, nebola hádka, nikto nezvyšoval hlas. Bolo to otvorené a chlapské, boli tam aj predsedovia poslaneckých klubov a to bolo dobré.

Kto prišiel s nápadom zvýšiť platy o euro?

- Po republikovej rade som povedal, že to môže byť symbolicky jedno euro alebo aj sto eur. Na rokovaní v nedeľu boli tri alternatívy. Pán premiér povedal, že najlepšie bude, keď nebudeme vymýšľať a dáme to na jedno euro. Pre nás bolo podstatné, aby neboli platy zmrazené. Platy nie sú zmrazené, problém je na stole a urobíme všetko pre to, aby od 1. júla boli platy po novom.

Bola podmienka Mosta-Híd aj to, že bude pripravený nový zákon?

- Samozrejme. Ale to nebola len naša podmienka. Naša podmienka bola, aby zákon platil od 1. júla. Dá sa vytvoriť novela, ktorá bude vyhovujúca nielen pre poslancov, ale aj pre štátny rozpočet a rôzne iné organizácie.

Dnes je plat poslanca 1 900 eur plus paušálne náhrady bratislavského a mimobratislavského poslanca. Dnes nie sú zdaňované, začína sa hovoriť o tom, že by sa po novom zdaňovali a podliehali odvodom?

- Áno.

Poslanci teda po novom dostanú jednu sumu, zdaní sa a odvedú sa z nej odvody?

- Áno. To je návrh. Či to tak bude, sa uvidí. Dnes každý hovorí, že poslanci majú 3,5-tisícový plat. Čo nie je pravda. Navyše nemocenská alebo aj dôchodok sa nám vypočítava iba z platu, teda zo sumy 1 900 eur.

Máte nejaký strop mzdy, kam ste ochotný zájsť?

- Keby som ho aj mal, tak to nepoviem. Cez médiá to nebudem odkazovať. Navyše je to všetko v procese. Budeme musieť veľmi podrobne vymýšľať vzorec. Napríklad aj to, či to budeme viazať k priemernému platu v národnom hospodárstve alebo k medianu.

Dnes sa od platov poslancov odvíjajú aj platy iných ústavných činiteľov. Bude plat poslancov slúžiť stále ako vzorec, od ktorého sa budú odvíjať ostatné platy?

- Ak dobre nastavíme plat poslanca, potom nebudeme musieť zmeniť ani koeficienty.

Ústavný súd má na stole podanie generálneho prokurátora a bude skúmať, či nebolo zmrazovanie platov v rozpore s ústavou. Čo ak mu dajú za pravdu?

- Ak Ústavný súd rozhodne, že je to protiústavný krok, budeme musieť veľmi rýchlo konať.

Bude to mať aj retrospektívny účinok?

- Bohužiaľ áno.

Čo to znamená?

- Museli by sme doplatiť peniaze spätne a dokonca aj tým, ktorí dnes už nie sú poslancami. A to sa nebude týkať len poslancov.

Ako očakávate, že Ústavný súd rozhodne?

- Neviem. Napríklad som neočakával, že povie, že zmrazovanie platov sudcov je protiústavné. Aj poslanec Kresák hovorí, že hrozí, že Ústavný súd povie, že v prípade poslancov to je úplne rovnaké ako v prípade sudcov.

Aj vy, aj Andrej Danko kritizujete platy manažérov. Ako chcete zabrániť tomu, aby premiér mal plat 4-tisíc a manažér v štátnej firme desaťtisíc eur a po odchode odišiel so zlatým padákom?

- To je to, o čom sme hovorili, že návrh musí urobiť ministerstvo financií, nie poslanci. Nemáme všetky informácie. Veď ani nevieme, aké platy sú v nejakej správnej rade. Tiež sa len z médií dozvieme, že niekto má niekoľkotisícový plat a v práci sa ukáže dvakrát do mesiaca. Sú aj akciové spoločnosti, kde má štát obmedzenú možnosť do toho zasiahnuť. Ale ak Sociálna poisťovňa skončí so sekerou a jej manažéri odchádzajú so zlatými padákmi, tak to asi nie je v poriadku.

Čo urobíte s jedným eurom, ktoré dostanete navyše?

- Toľko peňazí rozdám. Ale v Biblii sa píše, nech pravá ruka nevie, čo robí ľavá. Takže neviem, čo robí ľavá ruka.

Vaša ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská mala dlhodobo spor so štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou, ktorá chcela byť členkou Súdnej rady. Zavelil na ústup premiér Robert Fico, aby sa situácia upokojila?

- Pani Jankovská sa sama rozhodla, že sa vzdá kandidatúry. Zbytočne dlho sa spor ťahal.

Nevyvolávala ho vaša ministerka?

- Od začiatku hovorila, že s tým má problém. V programovom vyhlásení síce nemáme, že to nesmú byť ľudia, ktorí kandidovali na kandidátke politickej strany, ale ona s tým mala problém. Navyše v programe máme, že tam budeme voliť nesudcov. A ona povedala, že to nie je dobré.

Ale v prípade sudcu Romana Huszára to neplatilo?

- Podľa mňa to nejako prehliadla. Ale to nie je dôležité. Tu šlo o to, že povedala, že ak by pani Jankovská prešla, bolo by to vyslovenie nedôvery jej ako ministerke. Na republikovej rade to otvorili viacerí, prijali sme nejaké uznesenie a aj na základe toho sa pani Jankovská rozhodla tak, ako sa rozhodla. Prakticky pomohla vládnej koalícii, čo musíme oceniť.