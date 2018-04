Beňová sa pustila do Danka. Tieto slová sa mu zrejme nečítajú ľahko

Šéf slovenského parlamentu Andrej Danko sa minulý týždeň stretol s predsedom toho európskeho, Antóniom Tajanim. Po spoločnom rokovaní sa Danko pochválil, že šéfa europarlamentu pozval rečniť aj na pôdu Národnej rady SR. Smerácka europoslankyňa Monika Beňová si však za tento krok neodpustila na Dankovu adresu štipľavý komentár. A zašla ešte ďalej.

Europoslankyňa Monika Beňová sa do šéfa parlamentu poriadne pustila. „Predseda NR SR sa pochválil, že pozval do pléna národného parlamentu predsedu EP Antónia Tajaniho, je to ten istý predseda NR SR, ktorý pri každej možnej príležitosti na EP nadáva. Ale, má rád fotografie s významnými európskymi politikmi a rád sa s nimi chváli,“ podpichla Danka na sociálnej sieti.



Šéfovi parlamentu pripomenula, že o niečo viac ako rok budú voľby do europarlamentu. „Tak by pán predseda NR SR mohol využiť vlastný návrh Rokovacieho poriadku a pozvať do pléna poslancov EP za Slovensko. Je o čom diskutovať a poinformovať kolegov v NR SR. Lebo kritizovať, že nechodíme na zasadnutia výborov v čase, keď si my plníme povinnosti na zasadnutiach v Bruseli naozaj zvýšeniu volebnej účasti nepomôže,“dokázala Dankovi Beňová.



„Pán predseda, tak ako vlani, aj tento rok plánuje pozvať našich europoslancov na vystúpenie v pléne Národnej rady SR. Okrem europoslancov svoju účasť a prejav prisľúbil aj predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, “ odkázal Dankov hovorca Tomáš Kostelník. Spomínané vystúpenie by sa malo uskutočniť už na júnovej schôdzi, ktorá je naplánovaná od 12. do 29. 6. 2018.







Mohlo by vás zaujímať: