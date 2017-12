Bašternák, Počiatek a Kaliňák sa môžu ešte zapotiť. TOTO sú plány polície!

Polícia vyhotoví majetkové profily Ladislava Bašternáka, ministra Roberta Kaliňáka i exministra Jána Počiatka (Smer-SD), ktorí sa podieľali na obchodných transakciách spoločnosti B.A. Haus. Pokyn k tomu vydala Generálna prokuratúra (GP), v stredu o tom informoval jej námestník pre trestný úsek Peter Šufliarsky.

Generálna prokuratúra preverovala pôvod peňazí, ktoré do B.A. Haus vložil Bašternák a firma ich teraz vypláca spolumajiteľovi Kaliňákovi. Podľa Šufliarskeho prebehlo štandardné preverovanie z hľadiska podozrenia z legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Skončilo sa bez pozitívneho výsledku.

„Po opätovnom preskúmaní veci takéto podozrenie nebolo. Aj napriek tomu sa vydal pokyn špeciálnemu prokurátorovi, aby zabezpečil v tejto konkrétnej veci vykonanie majetkových profilov všetkých osôb, ktoré sa na obchodných transakciách zúčastnili,“ uviedol Šufliarsky, ktorý v zastúpení generálneho prokurátora pokyn podpísal.

Majetkové profily sa podľa slov Šufliarskeho nevykonávajú v rámci trestného konania, nad ktorým by vykonával dozor prokurátor, ale v rámci kriminálneho spravodajstva, čiže operatívno-pátracej činnosti polície. „Nemám žiadnu vedomosť o priebehu alebo výsledkoch takéhoto kriminálneho spravodajstva,“ dodal námestník GP.

Generálna prokuratúra si nechala od polície vyhotoviť finančný profil aj exministra Počiatka. Foto: Július Dubravay

Ministrovi Kaliňákovi prišli na jeho účet v Tatrabanke státisícové platby od firmy B.A. Haus. Informácia o tom prenikla na verejnosť potom, čo sa na účet pozrel ako zamestnanec banky asistent poslanca SaS Jozefa Rajtára, za čo teraz stojí pred súdom. Kaliňák kúpil majetkový podiel v B.A. Haus od Bašternáka, ktorý je v súčasnosti po medializácii kauzy vyšetrovaný pre vyplatené podozrivé vratky DPH. V minulosti polícia podnet Finančnej správy ohľadom týchto vratiek odmietla.

Polovičný podiel vo firme kúpil Kaliňák za 8000 eur, zaplatil aj 422.000 za pôžičku, ktorú do firmy vložil Bašternák. Peniaze sa mu vracajú a práve ich pôvod preverovala Generálna prokuratúra. Kaliňák sa stal spoluvlastníkom dvoch bytov a ďalších nehnuteľností v centre Bratislavy. GP však nezistila, že by mohlo ísť o úplatok za to, že Bašternáka nebudú v kauze vratiek DPH vyšetrovať.