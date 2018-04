Andrej Hrnčiar otvorene o novej ministerke vnútra: Saková má pri výbere policajného prezidenta voľné ruky!

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) má pri výbere policajného prezidenta voľné ruky. Myslí si to podpredseda Národnej rady SR za Most-Híd Andrej Hrnčiar. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy zdôraznil potrebu upraviť pravidlá výberu policajného prezidenta.

"Pre Most-Híd je podstatné, aby sa prijali koncepčné zmeny," vyhlásil Hrnčiar. Zmeny sú v legislatívnom procese. Opozičné hnutie Sme rodina ich v navrhovanej podobe odmieta.

"Nikdy nepodporíme takýto zákon," uviedol poslanec Národnej rady SR Milan Krajniak. Varuje pred zabetónovaním funkcionárov v Policajnom zbore. Jediné, čo na zmenách oceňuje, je verejné vypočutie kandidáta na policajného prezidenta v parlamente. Zodpovednosť za menovanie policajného prezidenta má podľa neho naďalej niesť minister vnútra.

Hrnčiar v diskusii vyhlásil, že ministerku Sakovú bude hodnotiť podľa jej krokov a nie podľa toho, či spolupracovala s Robertom Kaliňákom (Smer-SD). Šancu jej dáva aj Krajniak, hoci voči nej nemá dôveru vzhľadom na jej minulé pôsobenie na ministerstve vnútra.

Hrnčiar ocenil, že po Sakovej nástupe sa našla kópia zmluvy o spornej IT zákazke na ministerstve vnútra, ktorá mala byť skartovaná a môže byť predložená vyšetrovateľom. "Už tu vidno, že je tu pozitívny krok," poznamenal s tým, že dokument môže byť predložený vyšetrovateľom. Hrnčiar dúfa, že nová ministerka sa bude správať tak, že bude mať dôveru nielen koaličných partnerov, ale aj verejnosti.

Krajniak by Sakovej odporučil, aby v prípade, že nemá čo skrývať, zverejnila "všetky zmluvy, ktoré by mohli byť podozrivé". Dodal, že hoci nemá voči Sakovej dôveru, ak bude ministerka robiť dobré veci, Sme rodina ju podporí. Bol by rád, kedy našla odvahu a začala robiť poriadok v Policajnom zbore. Ocenil by, keby do zboru išli ľudia, ktorí nebudú chrániť oligarchov.

Hrnčiar sa zastal aj ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej (nom. SNS), ktorej rezort čelí kauze s pozemkami a agrodotáciami. "Nevidel som zatiaľ nič, prečo by pani Matečná nemala zostať ministerkou," uviedol. Vyzdvihol aj premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). "Prvé kroky Petra Pellegriniho ukázali, že je kompetentný človek, ktorý nevisí nikomu na šnúrke," povedal.

Zároveň deklaroval snahu robiť všetko pre to, aby vládna koalícia vydržala do riadnych parlamentných volieb a mala dôveru verejnosti. Podľa Krajniaka nevydrží a budú predčasné voľby. Opozičný poslanec však ocenil, že premiér Peter Pellegrini dosiahol odchod policajného prezidenta Tibora Gašpara. "Ale nerobím si ilúzie, že by vláda niečo zásadné zmenila," doplnil.