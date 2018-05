Národniari začali májovú parlamentnú schôdzu zostra. Pustili sa do boja s Kollárovcami!

Analytik o vojne medzi SNS a Sme Rodina: Viem, prečo to robia!

Koalícia ide do útoku. Po turbulentom období, keď koaličné strany ťahali za kratší koniec a čelili kritike z radov opozície aj verejnosti, sa vládna trojka rozhodla zabojovať. Dankovci majú v rukách manuál a tak vedia, kto je najväčší nepriateľ. Prvou obeťou sa teda stala poslankyňa Sme rodina Petra Krištúfková (41), ktorá musela padnúť pre svoje kontakty z minulosti na mafiánov.

Poslanci Krištúfkovú v stredu odvolali z osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Jej kontakty na predstaviteľov slovenského podsvetia začali prekážať najmä národniarom, ktorí navrhli poslankyňu Sme rodina z výboru odvolať. Koaliční poslanci návrh podporili.

Po Krištúfkovej má prísť podľa našich informácií na rad Boris Kollár (52), ktorý sedí v parlamentnom výbore na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Aj šéf hnutia má totiž spoločnú minulosť s predstaviteľmi slovenskej mafie. S niektorými dokonca podnikal. Zaujímavé je, že Kollár aj Krištúfková boli členmi spomínaných výborov od volieb v roku 2016 a nikomu to neprekážalo. Dnes je však situácia iná.

Národniari majú ísť po krku aj šéfovi Sme Rodina Borisovi Kollárovi Foto: MARTIN DOMOK

Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ má SNS interný prieskum, ktorý hovorí o poklese preferencií tak samotnej strany Andreja Danka (43), ako aj ostatných koaličných strán. Národniarom majú podľa spomínaného prieskumu odoberať hlasy dve parlamentné strany – ĽS-NS Mariana Kotlebu a hnutie Sme rodina Borisa Kollára. „Je tam prienik voličov, samozrejme, lebo agendy sú veľmi podobné, ale podobnú agendu má SNS aj so Smerom-SD,” konštatoval politický analytik Ján Baránek z agentúry Polis. Podľa neho robiť politickú stratégiu podľa prieskumov nie je šťastné riešenie. „Je to amaterizmus, pretože o pol roka budú prieskumy úplne iné,” uviedol analytik.

Tomu, že sa koalícia na čele s SNS rozhodla ísť po Kollárovej strane, však Baránek rozumie. „Môže to byť koaličná stratégia rozkladať opozíciu a začať je potrebné od najslabšieho článku,” dodal odborník.

Faktom je, že z opozičných strán má dnes podľa prieskumov verejnej mienky Sme rodina najnižšie preferencie. Pohybuje sa okolo osem až deväť percent. Hnutie Borisa Kollára má aj najmenej poslancov v parlamente. Po tom, ako rady ich poslaneckého klubu opustili traja poslanci, ostalo Kollárovi iba osem zákonodarcov.

