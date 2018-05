Analytik o Kiskovom rozhodnutí. Čo ním prezident spôsobil?

Prezident Andrej Kiska včera krátko poobede oznámil, že v blížiacich sa prezidentských voľbách kandidovať nebude. Rozhodnutie, na ktoré čakala výrazná časť Slovenska odôvodnil rodinnými dôvodmi, taktiež však bilancoval svoje doterajšie pôsobenie. Politike zbohom zatiaľ nedáva, viac o svojej budúcnosti chce však povedať až po jesenných komunálnych voľbách. Politický analytik Ján Baránek si myslí, že po tomto jeho kroku bude ešte veselšie.

Podľa Baránka je Kiskovo rozhodnutie dosť prekvapujúce a nesystémové, aj keď má naň právo. „Andrej Kiska išiel ako amatér kandidovať na prezidenta, a keď ako amatér dosiahol to, čo chcel a podarilo sa mu to, tak po prvom funkčnom období povedal nie,“ krúti hlavou.



Podľa analytika nám teraz pribudne viac ľudí, ktorí by sa radi videli na pozícii hlavy štátu. „Ak by Kiska kandidoval, tých zvyšných uchádzačov by bolo menej. Tým, že Kiska kandidovať nejde, tak ich bude viac. Povedia si, že teraz majú šancu. Bude, tak by som povedal ľudovo, veselšie s viacerými kandidátmi,“tvrdí.

Politické strany to podľa neho vyhodnotia tak, že šance pre ich prípadného ašpiranta sú vyššie a povzbudí ich to. „Otázka je, či to bude jeden kandidát viacerých strán, ale skôr si myslím, že tento Kiskov krok politické strany bude inšpirovať k tomu, aby každá hľadala toho svojho,“ tvrdí. Zmeniť sa to môže podľa neho po tom, keď Smer-SD oznámi svojho kandidáta.

