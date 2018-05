Analytici reagujú na Kiskove rozhodnutie. Chce mať otvorené zadné dvierka!

Jasné slová! Prezident SR Andrej Kiska si nechal otvorené zadné dvierka. Tak vnímajú jeho rozhodnutie nekandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách, ale z politiky sa úplne nestiahnuť, politológovia Darina Malová a Pavol Baboš.

Takýto krok prezidenta nie je podľa politologičky prekvapujúci. "Keďže je to ani ryba, ani rak, svojím spôsobom znechutí aj svojich stúpencov, ktorí od neho čakali viac. Môže to byť ale zároveň aj prvý krok k nejakej budúcej politickej ceste," povedala Malová pre TASR. Kiska podľa nej bude zrejme rokovať s mimoparlamentnými stranami Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia, ktoré sú mu blízke. "V zásade na Slovensku platí, že taká najtypickejšia a svojím spôsobom aj najbezpečnejšia cesta pre tých, ktorí chcú robiť politickú kariéru, je spojenie s politickou stranou," skonštatovala.



To, že Kiska nechce opätovne kandidovať za prezidenta, vníma Baboš ako jeho slobodné a legitímne rozhodnutie. "Prezident, si myslím, ponechal akoby otvorené dvere na nejaké ďalšie pôsobenie. Aj vďaka tomu, že nešpecifikoval, čo to znamená, tak sa môže rozhodovať v priebehu roka," uviedol pre TASR s tým, že Kiskovo rozhodovanie môže byť ešte ovplyvnené viacerými faktormi. Baboš nechcel špekulovať čo bude prezident ďalej robiť. "Nie som ani presvedčený o tom, že on sám vie, čo bude presne robiť," podotkol.



Kiska v utorok oznámil, že v budúcoročných prezidentských voľbách nebude kandidovať. Svoje rozhodnutie opiera o viaceré okolnosti. Ako vyplýva z jeho vyjadrení, z politiky sa úplne stiahnuť neplánuje. Politický zápas, ktorý začal svojím vstupom do politiky, nepovažuje za skončený. Chce premýšľať, ako najlepšie využiť autoritu a dôveru veľkej časti verejnosti. Chce prispieť k začiatku novej politickej éry na Slovensku. Prezidentské voľby budú na jar 2019.

