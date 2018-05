Tragédia krátko po štarte: Pád lietadla nikto neprežil!

Veľmi tragický let. Na palube nákladného lietadla typu C-130 portorickej Národnej gardy, ktoré sa zrútilo v stredu neďaleko medzinárodného letiska v meste Savannah v štáte Georgia, sa nachádzalo deväť ľudí. Informoval o tom predstaviteľ portorickej Národnej gardy.

Haváriu nikto z deviatich ľudí na palube neprežil, s odvolaním sa na miestne úrady a zdroje z miesta nehody to uviedla agentúra AP. Stroj bol na výcvikovej misii a smeroval do štátu Arizona. Lietadlo spadlo krátko po štarte z medzinárodného letiska v Savannah. Zrútilo sa na zem pri križovatke dvoch ciest. K nehode došlo okolo 11.30 h miestneho času (17.30 h SELČ). Lietadlo malo viac než 60 rokov a patrilo 156. letke, povedal Isabelo Rivera, veliteľ portorickej Národnej gardy. Používali ho na záchranu amerických občanov uviaznutých na britských Panenských ostrovoch po hurikáne Irma a doručovanie zásob do Portorika vlani po hurikáne Maria. Všetci ľudia na palube boli Portorikánci, Portoriko je ostrov a politicky tzv. nezačlenené územie USA.