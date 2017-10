V Bratislave sa ukáže Gombos aj tenisový rebel: Kližan nie, čaká ho operácia nosa

Zaujímavé mená z nedávnej minulosti, veľký talent súčasného tenisu i slovenská jednotka. To všetko ponúkne challengerový turnaj v Bratislave, ktorý sa uskutoční od 4. do 12. novembra.

Menoslov prihlásených sľubuje kvalitný divácky zážitok. Do nášho hlavného mesta príde finalista Australian Open 2006 Marcos Baghdatis, semifinalista Wimbledonu 2013 Jerzy Janowicz či semifinalista US Open 2006 a 2010 Michail Južnyj. Účasť prisľúbil aj rebel z Austrálie Bernard Tomic, ktorý v júli vyhlásil: „Počas kariéry som sa snažil tak na 50 percent. Ak by som mohol niečo poradiť svojmu mladšiemu ja, bolo by to: ‚Nehraj tenis. Rob niečo, čo máš naozaj rád‘. A divákom? ‚Nechoďte na moje zápasy, v televízii za ne nemusíte platiť.‘“ Predstaví sa tiež veľký talent svetového tenisu, 17-ročný Kanaďan Felix Auger-Alissime, ktorý v aktuálnej sezóne vyletel v rebríčku o takmer 500 miest.

„Teší ma takáto účasť, bude to jeden z najkvalitnejších ročníkov v 18-ročnej histórii turnaja,“ avizoval riaditeľ podujatia Igor Moška. „Zo Slovákov sa v hlavnej súťaži predstaví slovenská jednotka Noro Gombos, ktorý obhajuje titul, dvojnásobný víťaz turnaja Lukáš Lacko a Jozef Kovalík. Voľnú kartu zrejme dostane aj Andrej Martin,“ avizoval Moška.

Do Bratislavy príde aj tenista, ktorého tenis už viac vraj nebaví. Foto: Gettyimages

Našu jednotku z minulých sezón Martina Kližana na turnaji neuvidíme. „Pokiaľ viem, pre zdravotné komplikácie ukončil sezónu, takže sme s ním ani nehovorili o možnej účasti. Martin plánuje ísť na operáciu nosnej prepážky, má problémy s dýchaním,“ prezradil riaditeľ podujatia.

Celkový rozpočet turnaja Peugeot Slovak Open je 250-tisíc eur. Oproti minulému roku stúpli aj odmeny pre tenistov, rozdelia si 106-tisíc eur.