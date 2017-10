Úprimné slová tenistky Kvitovej o boji o život po prepadnutí: Tohto sa neviem zbaviť!

Už to bude rok. Tenistka Petra Kvitová (27) bojovala v decembri 2016 o holý život, keď sa do jej bytu v Prostějove vlámal neznámy útočník. Česká tenistka sa hrdinsky bránila, no zlodej jej pozeral prsty na ľavej ruke, s ktorou naháňa strach svojim tenisovým súperkám.

Lupič, ktorý porezal ruku Petry Kvitovej, ohrozil jej tenisovú kariéru. Foto: iDnes.cz, ČTK

Po dlhej pauze sa dvojnásobná wimbledonská víťazka vrátila, ale v hlave nedokáže len tak vytesniť svoju nočnú moru. Za úsmevom musí občas skrývať stav úzkosti. Niet divu. Po prepadnutí lupičom, ktorého totožnosť verejnosť do dnešného dňa nepozná, sa to dalo čakať. „Občas prídu na mňa nepríjemné myšlienky. Dúfam, že sa to niekedy úplne zlomí a zbavím sa ich. Po takejto skúsenosti je neskutočne ťažké úplne vytesniť stavy úzkosti," prezradila rodáčka z Fulneku pre časopis Cosmopolitan. Zákerné napadnutie ju zmenilo aj povahovo. „Som vďačnejšia, vyrovnanejšia, neriešim drobnosti ako predtým. Ani sa nestihnem rozčuľovať kvôli hlúpostiam. Žijem tu a teraz, i keď nie je vždy jednoduché." Na nepríjemné okamihy sa snaží Kvitová zabudnúť pri štúdiu sociálnej a mediálnej komunikácie.