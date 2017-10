Tenisový rebel si opäť nedal servítku pred ústa: Rýpol si do legiend a aj slovenskej manželky Federera

Servítku pred ústa sa nikdy nedával. Tenisový rebel Nick Kyrgios (22) má povesť talentovaného hráča, ktorý svojím darom viacej plytvá, ako ho rozvíja. Jeho výroky či správanie počas zápasov často zachádzajú za hranice únosnosti, za čo pravidelne pokutami prispieva do kasy ATP. Tentokrát „hviezdil“ na sociálnych sieťach.

Kyrgios predčasne ukončil svoju sezónu a začal sa venovať svojimi fanúšikom. Venoval im niekoľko hodín na sociálnych sieťach a odpovedal na ich zvedavé otázky. Odpovede nezaostali za jeho povesťou. Síce boli ladené vtipne, ale niektoré zneli skôr bohorovne. Napríklad na otázku, či by si zahral štvorhru s Murraym odpovedal: „Pri predpoklade, že bude Andy v poriadku, doprajem mu potešenie z mojej hry vo štvorhre,“ reagoval na otázku Austrálčan s grécko-malajzijskými koreňmi.

Mirka Federerová prežíva niekedy zápasy svojho manžela veľmi emotívne. Foto: Profimedia.sk

Otázky pre Nicka smerovali aj k dvom najväčším osobnostiam tejto sezóny Rafaelovi Nadalovi a Rogerovi Federerovi. „Federer a Nadal zožali všetku slávu sezóny. Pre mňa najviac ohromujúce bolo desiate víťazstvo Nadala na Roland Garros a triumf Federera vo Wimbledone,“ ozrejmil Kyrgios.

S Nadalom sa rodák z Canberry v tejto sezóne stretol na kurte trikrát a raz dokázal dokonca zvíťaziť. Federer ho dokázal poraziť dvakrát. Naposledy to bolo na konci sezóny počas premiérového ročníka Laver Cupu v Prahe. Švajčiar v rozhodujúcom zápase víkendového turnaja Európy proti zvyšku sveta zdolal Austrálčana 2:1. Preto otázka “Čo je najťažšie na hre proti Federerovi?“ bola na mieste. „Keď ma provokuje a píska na mňa počas podania aj medzi hrami jeho manželka Mirka,“ rypol si sebavedomý tenista a pridal hashtag: len srandujem.

[html]<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="sk"><p lang="en" dir="ltr">Mirka heckling and whistling at me before I serve and between serves!! <a href="https://twitter.com/hashtag/JustKidding?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#JustKidding</a> ???? <a href="https://t.co/F6if833dey">https://t.co/F6if833dey</a></p>— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) <a href="https://twitter.com/NickKyrgios/status/921286833362915328?ref_src=twsrc%5Etfw">20. októbra 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> [/html]