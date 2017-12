Svetová jednotka odmieta to, po čom iní športovci túžia: Toto nikdy nespravím!

Množstvo slávnych a úspešných športovcov sveta sa sťahuje do Monaka za jediným účelom. Je to daňový raj a životná úroveň je tam veľmi vysoká. Svoje o tom vie hviezdny slovenský cyklista Peter Sagan (27) či bývalá tenistka Daniela Hantuchová (34). O sťahovaní do Monaka však nechce ani počuť ženská svetová tenisová jednotka Simona Halepová (26).

Svetová jednotka odmieta to, po čom iní športovci túžia: Toto nikdy nespravím!

Autor: lum