Senzačný bonus pre Rybárikovú: Po fantastickej sezóne ju čaká veľká odmena!

Magdaléna Rybáriková napokon bude štartovať na "malých" MS v čínskom Ču-chaji. Nová slovenská tenisová jednotka odchádza do dejiska turnaja WTA Elite Trophy (31. októbra - 5. novembra) vo štvrtok. Wimbledonská semifinalistka to potvrdila pre TASR.

Na podujatí sa predstavia hráčky, ktoré sú v tohtoročnom hodnotení tzv. Champions Race k 23. októbru na 9.-19. priečke. Po triumfe Nemky Julie Görgesovej na turnaji v Moskve sa Rybáriková dostala do pozície prvej náhradníčky. Po Britke Johanne Kontovej však odriekla svoju účasť na "malých" MS aj ďalšia z hráčok a tak Rybáriková pôjde na záver úspešnej sezóny do Číny. Účasť v Ču-chaji už potvrdili šampiónka US Open Američanka Sloane Stephensová, Rusky Anastasia Pavľučenkovová s Jelenou Vesninovou i Lotyška Anastasija Sevastovová. Číňanke Šuaj Pcheng udelili organizátori voľnú kartu.

Rybáriková sa na turnaj veľmi teší. "Je to pre mňa krásny bonus. Už počas turnaja v Moskve som dostala od WTA mail, v ktorom mi tlmočili, že budem štartovať na "malých" MS. Nie je jednoduché letieť v závere sezóny do Číny, po náročnej sezóne už človek cíti únavu. Verím však, že ešte nájdem v sebe energiu a uhrám tam čo najlepší výsledok. Pozitívom je, že už ma netrápi zranenie slabín, ktoré ma sužovalo v Moskve a Linzi. Dnes som absolvovala prvý ľahký tréning po krátkej pauze. Verím, že do začiatku turnaja v Ču-chaji budem úplne fit," uviedla pre TASR.

Magdaléna Rybáriková si zahrá na "malých" majstrovstvách sveta, Foto: TASR

Zverenka trénera Petra Hubera sa v pondelok oficiálne stala novou slovenskou jednotkou. Wimbledonská semifinalistka sa vo svetovom rebríčku WTA posunula na 22. miesto, čo je jej kariérne maximum a predstihla Dominiku Cibulkovú. Jej krajanka prišla o body za vlaňajšie prvenstvo na MS WTA Tour v Singapure a prepadla sa z 12. na 26. priečku.

Rybáriková vníma súčasné postavenie vo svetovom rebríčku ako veľké zadosťučinenie. Ešte v marci bola až na 453. priečke počítačového poradia a za sebou mala operácie pravého kolena i ľavej ruky. Skvelá trávnatá časť sezóny, ktorú zakončila impozantnou singlovou bilanciou 18:2, ju však katapultovala na 33. priečku a v pondelok figuruje najvyššie v kariére. "Som veľmi šťastná, že po tom všetkom, čo som si preskákala, sa mi podarilo vo svetovom rebríčku vyšvihnúť tak vysoko. To, že som zároveň národná jednotka, je pre mňa ďalšie plus."