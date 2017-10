Rybáriková odletela na malý svetový šampionát vo výbornej nálade: Ako je na tom so silami?

Prežíva životnú sezónu a môže ju ukončiť rozprávkovo. Čerstvá slovenská tenisová jednotka Magdaléna Rybáriková (29) odletela do čínskeho Ču–chaj na malé majstrovstvá sveta. Turnaj WTA Elite Trophy bude pre „Rybku“ posledným súťažným vystúpením v roku 2017.

Žiadny výlet z toho nebude. Piešťanská rodáčka pred včerajším odletom zarezávala dvojfázovo v Bratislave a pripravovala sa na krásny vrchol životnej sezóny. „Neskutočné sa stalo skutočnosťou, je to super. Našťastie, zdravotné problémy sú za mnou, i keď som unavená fyzicky i psychicky. Určite dám do toho všetko,“ povedala pre Plus JEDEN DEŇ po poslednom tréningu na Slovensku, kde jej robil sparingpartnera mladý talent Tomáš Líška.

Do Číny vyrazila Magda spoločne s trénerom Petrom Huberom z Viedne. Priamy let do Hongkongu trval dlhých jedenásť hodín. „Po celej sezóne to nie je nič príjemné, no aj iné hráčky majú toho dosť. Treba sa s tým vyrovnať.“

Post slovenskej jednotky na konci sezóny nechce semifinalistka z Wimbledonu príliš preceňovať. „Je to pekné, skôr sa sústreďujem na môj rebríček. Budem rada, ak mi zdravie vydrží, čo je najdôležitejšie,“ zakončila 22. hráčka sveta.