MÓDNA POLÍCIA tenistov na grandslame v Austrálii: Šarapovovej spotené prsia, Cibulková šedá myška a muži ako pochod gayov!

Už sme si akosi zvykli, že kým v civile Dominika Cibulková diktuje módne trendy na Slovensku a vyráža nimi dych, tak na kurte je to pravý opak. Ona však za to nemôže, ale spoločnosť Lacoste, ktorá je jej partnerom. Francúzska spoločnosť aj na začiatok novej sezóny zostala verná tradícii a robí z tenistiek v porovnaní s inými hráčkami šedé myšky. Len minimálna zmena strihu a farieb, no zladenie bielej a námorníckej modrej im vyšlo. Dúfajme teda, že sú také pohodlné, ako hovorí výrobca, lebo nie je sa čomu čudovať, že Domča si po turnajoch oblieka módne kúsky, ktoré sa vymykajú zabehnutým trendom.

Foto: Getty Images